応募作品6,331点全てを館内に一挙展示！第30回全国「かまぼこ板の絵」展覧会

山の中の小さな美術館、愛媛県西予市立美術館ギャラリーしろかわで第30回全国「かまぼこ板の絵」展覧会が2025年7月20日(日)から開催。

期間は、2026年1月12日(月・祝)まで。

休館日は火曜日(祝日の場合はその翌日)。

30回を迎え、応募者や今まで関わってくださった皆さまへの感謝を込め、展示テーマを「ありがとう」とし、全都道府県及び海外(インドネシア・台湾・フランス・モンゴル・ブラジル・オーストラリア)から届いた、応募作品6,331点全てを館内に一挙展示します。

過去の歴代大賞作品29点や第1回展の時に阪神淡路大震災で被災した地域から応募くださった作品の一部も展示します。

かまぼこ板をキャンパスとし小さなスペースに凝縮された絵。

その日本一小さなキャンパスから湧き出てくる心揺さぶる感動、作品に込められた応募者の想いが皆さまに伝わるような展示になっています。

■展覧会の概要

展覧会名:第30回全国「かまぼこ板の絵」展覧会

期間 :2025年7月20日(日)〜2026年1月12日(月・祝)

時間 :09:00〜17:00(受付は16:30まで)

休館 :毎週火曜日(祝日の場合は翌日が休館)、年末年始

主催 :愛媛県西予市

主管 :西予市立美術館ギャラリーしろかわ

後援 :日本郵便株式会社四国支社、愛媛県、愛媛県教育委員会、

愛媛県市長会、愛媛県町村会、坂井市(福井県)、

公益財団法人丸岡文化財団(福井県)、

公益財団法人愛媛県文化振興財団、愛媛新聞社、

NHK松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、FM愛媛、

あいテレビ、愛媛朝日テレビ、愛媛CATV、

愛媛県農業協同組合中央会、愛媛県森林組合連合会、伊予銀行、

愛媛銀行、愛媛信用金庫、宇和島信用金庫、コープえひめ、

宇和島蒲鉾協同組合、伊予蒲鉾、大一ガス、

ポストのある風景フォトコンテスト実行委員会、

「小さな親切」運動愛媛県本部、東宇和農業協同組合、西予市議会、

西予市森林組合、西予市商工会、西予市文化協会、西予CATV、

四国西予ジオパーク推進協議会

■審査員の紹介(敬称略)

名誉審査員 中村 時広(愛媛県知事)

審査員長 伊東 正次(日本画家)

審査員 折笠 勝之(洋画家)、神山 恭昭(絵日記作家)

夏井 いつき(俳人)、矢部 太郎(芸人・漫画家)

ギャラリーしろかわ正面

■主管概要

施設名: 西予市立美術館ギャラリーしろかわ

(せいよしりつびじゅつかん ぎゃらりーしろかわ)

所在地: 〒797-1717 愛媛県西予市城川町下相680番地

営業 : 09:00〜17:00(受付は16:30まで)

休館 : 毎週火曜日(祝日の場合はその翌日が休館)、年末年始

入館料: 一般500円、高校・大学生300円、中学生以下無料

(団体割引なし。障がい者割引あり。)

※四国西予ジオミュージアム、城川歴史民俗資料館との入館料が

セットになったお得な3施設共通観覧券もあります。

代表者: 市長 管家 一夫、館長 森岡 光雄

開館 : 1993年7月30日

床面積: 1041.2平方メートル

収蔵品: 横山 大観、片岡 球子、マリー・ローランサン、北村 西望、

ミロ、ロダンほか500点以上

