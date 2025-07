RED WARRIORSの40周年を記念する<40th Anniversary Vol.2 原点回帰 Tour “Oh My God”>が発表された。新宿LOFT、渋谷eggman、原宿クロコダイルという東京3daysだ。 新宿LOFT、渋谷eggman、原宿クロコダイルの3ライブハウスは、1985年デビュー前に彼らが開催した「東京3days」というライブの3会場にあたるもので、まさに原点回帰を体現することとなる。 2025年に結成40周年を迎え、2026年にはデビュー40周年となるRED WARRIORSは、その40周年を盛り上げるべく、ドラムに旧知の仲間でもある元BOØWYの高橋まことを迎え、年齢差40歳の若手ロックンロールバンド暴動クラブとの東名阪ツアーを6月に敢行したばかり。 今回発表されたのは、その東名阪ツアーに続く40周年企画第二弾として開催されるもので、1985年10月に開催された「東京3days」をなぞる4人編成でのライブハウス公演だ。40年前のあの衝動が、還暦を超えたメンバーによって蘇ることとなる。チケットのプレミア化は免れないことだろう。 なお、チケット発売と同時に40周年記念Tシャツの事前販売も行なわれるが、こちらは事前販売でしか手に入らない限定Tシャツとなるので、こちらもお見逃しなく。 ◆ ◆ ◆ 結成してから、気がつけば40年。まるで夢のようだ。それでもこうして今もなおメンバー全員が元気にステージに立ち、あの頃の楽曲を奏でながら、ロックンロールを全身で叫べる幸せを噛みしめている。東京3days-あの若き日々、がむしゃらに歌い続けていた情熱が蘇る。そして、今も変わらずステージに立ち続けられているのは、何よりも俺たちを支えてくれたファンのみんなのおかげだ。本当に有り難う。さらに俺たちの歩みを支えてくれたライブハウスにも、心からの感謝を込めて、魂込めて歌うよ。ロックンロール ダイアモンド✡ユカイ ◆ ◆ ◆ 「東京3DAYS」は1985年の10月だとすると、バンドができたのが2月なので8ヶ月後だったか。その年の夏ぐらいに「Shock Me」が出来て、そこから本当に好きだった70年代のR&Rをやろうと曲を作りに燃えていた頃。40年経って振り返れば、音楽的には本当にここがREDの原点だったと思う。俺たちも含めて、あの時見に来た人はまさか40年後に同じことをやるとは思いもしなかったと思う。こんなはるか未来のことなんて。不思議なタイムスリップへようこそ! shake(木暮”shake”武彦) ◆ ◆ ◆ 果たしてあの頃の様な気持ちになれるのか…正直やってみないと分からない。二十歳そこそこの自分は尖っていたし、とにかくやらなければとただそれだけだった。今回タイトにソリッドにと思う。そしてあの頃の自分に会えるかなと。 キヨシ(小川キヨシ) ◆ ◆ ◆ <RED WARRIORS 40th Anniversary Vol.2> 2025年10月9日(木)新宿 LOFT18:30 open / 19:30 start前売\11,000(税込/1Drink別) *スタンディングチケット発売:【会員先行】2025年7月18日(金)〜7月26日(土) https://www.redwarriors.jp/ *抽選【プレイガイド先行 / e+】 2025年8月2日(土)〜8月16日(土)*抽選https://eplus.jp/sf/detail/4361180001-P0030001【一般発売】2025年8月30日(土)10:00〜 *先着[問]LOFT 03-5272-0382 2025年10月10日(金)渋谷 eggman18:30 open / 19:30 start前売\11,000(税込/1Drink別) *スタンディングチケット発売:【会員先行】2025年7月18日(金)〜7月26日(土) https://www.redwarriors.jp/ *抽選【プレイガイド先行 / e+】 2025年8月2日(土)〜8月16日(土) *抽選https://eplus.jp/sf/detail/4358160001-P0030001【一般発売】2025年8月30日(土)10:00〜 *先着[問]eggman 03-3496-1561(15:00〜20:00) 2025年10月11日(土)原宿 クロコダイル18:00 open / 19:00 […]

