ÉðÆ£·É»Ê¡¡¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃãÏÒ¤òÇËÂ»¡Ö£³£³Ç¯£´¥ö·î¤³¤ÎÃãÏÒ¤ÇÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÉðÆ£·É»Ê¤¬£±£·Æü¡¢¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ÎÃãÏÒ¤òÇËÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÆ£¤Ï³ä¤ì¤¿ÃãÏÒ¤Î²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¡Ö¶¶ËÜ¿¿Ìé¤«¤é·ëº§¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÌã¤Ã¤¿¡¢ÍÅÄ¾ÆÂÙ»³¤Î¤´ÈÓÃãÏÒ¤¬¤È¤¦¤È¤¦³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£³ä¤ì¤¿ÃãÏÒ¤Ï£²£°£°£µÇ¯£··î£±£±Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£³£³Ç¯£´¥ö·î¤º¤Ã¤È¤³¤ÎÃãÏÒ¤ÇÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£¡£»ÄÇ°¡×¤ÈÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¿ÃãÏÒ¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¶â·Ñ¤®¤Ç¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤à¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤´ÖÂç»ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ê¤éÇË²õ²¦¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£