Ê¿°¦Íü¡¢¡ÖPAPA¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤Ê£´ÃË»ù¡×¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¤³¤Î»Í¿Í¤Î·»ÄïºÇ¹â¡×¡Öµã¤±¤Þ¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤Ï7·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖPAPA¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤Ê£´ÃË»ù¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü¡õÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¡ÖPAPA¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤Ê£´ÃË»ù¡×
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»Í¿Í¤Î·»ÄïºÇ¹â¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ó¤«¡©¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¸å¤í»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¹â¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥Þ¥Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿°¦Íü¡õÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¡ÖPAPA¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤Ê£´ÃË»ù¡×
¡Ö¡ØPAPA¤¢¤È²¿²ó¿²¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë?!¡Ù¤ÈËèÆü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖPAPA¤Î±þ±çÂâ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ë4¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¡¢2¡Á4ËçÌÜ¤ËÉ×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Í§Áª¼ê¤Ï¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò¤±¤ó°ú¤·¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¡£Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖPAPA¤¬±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢¸«Á÷¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡ØPAPA¤¢¤È²¿²ó¿²¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë?!¡Ù¤ÈËèÆü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¹Í§Áª¼ê¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖPAPA¤Î¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç1ÈÖÂç¹¥¤¤Ê£´ÃË»ù¡×¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖPAPA¤Îµ¢Âð¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤ë¥«¥ª¥¹Ã£¡×6·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖPAPA¤Îµ¢Âð¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤ë¥«¥ª¥¹Ã£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹Í§Áª¼ê¤ÈÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Ê¿¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¡¼¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â¡¢±óÀ¬¤ÎÈè¤ì¤Ê¤ó¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)