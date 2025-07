【更新データVer.1.2.0】 7月17日 配信

イマジニアは、Nintendo Switch用ボクシングエクササイズ「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-(以下、Fit Boxing 3)」において、本日7月17日より無料アップデート「更新データVer.1.2.0」を配信し、新インストラクター「ジャニス(CV:釘宮理恵)」を追加した。

今回追加されたキャラクター「ジャニス」は、前作「Fit Boxing 2」に登場し、明るくエネルギッシュなキャラクターとしてユーザーから高い支持を得たインストラクター。配信決定の発表後、様々なユーザーから喜びの声が届いているという。

本作への追加にあたり、表情や動きなどを一新し、より親しみやすく、ユーザーに寄り添う形でエクササイズ体験の質を向上。衣装や髪型も変更し、キャラクターの背景に紐づいたエクササイズ「エピソードチャレンジ」も他のインストラクター同様に楽しめる。なお、「ジャニス」の追加は無料アップデートでの配信となるため、本編を持っている人は誰でも使用できる。

【Fit Boxing 3 追加インストラクター「ジャニス(CV. 釘宮理恵)」配信】

「ジャニス」の追加を含む「更新データVer.1.2.0」では、より使いやすくなるような機能の追加や調整、バグの修正に対応している。更新データの詳細な内容は「Fit Boxing」公式ノートにて公開されている。また本作では今後もアップデートやBGMなどの有料追加コンテンツの販売も予定されている。

□「Fit Boxing 3」更新データ配信のお知らせ(Fit Boxing 公式ノート)のページ

追加インストラクター「ジャニス」配信開始記念キャンペーン

「Fit Boxing」公式Xアカウントでは「ジャニス」の配信を記念し、ボイスを担当する釘宮理恵さんのサイン色紙もしくはAmazonギフト券1,000円分が抽選であたるフォロー&リポストキャンペーンが開催される。

また本日7月17日より10日間、毎日釘宮理恵さんのボイス付き動画「追加インストラクター・ジャニスに聞く10の質問」が「Fit Boxing」公式X及びイマジニアYouTubeにて投稿される。

□「Fit Boxing」公式X

□「YouTubeイマジニア公式チャンネル」のページ

無料体験版配信中

ニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアでは、「Fit Boxing 3」のエクササイズを試せる、無料の体験版を配信中。各種機能の制限はあるが、デイリーモード、フリーモードのエクササイズやチェアフィット、ミット、ストレッチが体験できるほか、製品版へのセーブデータの引継ぎにも対応する。

□「Fit Boxing 3 -Your パーソナルトレーナー-」体験版のページ

※体験版で使用可能なインストラクターは「リン」のみとなります。

