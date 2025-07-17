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気象台は、午後0時12分に、洪水警報を津島市、愛西市、弥富市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を一宮市、稲沢市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・津島市、愛西市、弥富市に発表 17日12:12時点

東部では、17日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。西部では、17日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■一宮市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　35mm

■津島市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　17日昼過ぎに警戒

■稲沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　45mm

■新城市
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼過ぎに警戒

■愛西市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　17日昼過ぎに警戒

■弥富市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　17日昼過ぎに警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　17日昼過ぎに警戒

■設楽町
□大雨警報
・土砂災害
　17日昼過ぎに警戒