ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市東区の建物火災で消防隊出動 蒲田3丁目18番付近（7月17日午前… 福岡市東区の建物火災で消防隊出動 蒲田3丁目18番付近（7月17日午前11時6分ごろ） 福岡市東区の建物火災で消防隊出動 蒲田3丁目18番付近（7月17日午前11時6分ごろ） 2025年7月17日 11時52分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、17日午前11時6分ごろ、福岡市東区蒲田3丁目18番付近に車両火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福岡市東区の建物火災で消防隊出動 西戸崎18番付近（7月17日午前10時37分ごろ） 福岡市東区で男が小学生女児に下半身見せ、手をつかむ 原田1丁目14番付近でわいせつ事案 昼前から18日夜のはじめごろにかけ落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意 福岡県に落雷と突風に関する気象情報 （7月17日発表） 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 在宅医療, マンション, 伊東市, ホテル, 埼玉, 射出成形機, 静岡, 法要, 大船