ケーブルがないので絡まらず快適！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/7/17
「BCNランキング」2025年7月7日〜13日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
5位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds Lunar Blue
QuietComfort Ultra Earbuds Lunar Blue（BOSE）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
WF-G700N(W)（ソニー）
5位 INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）
6位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C500(B)（ソニー）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds Lunar Blue
QuietComfort Ultra Earbuds Lunar Blue（BOSE）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
10位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。