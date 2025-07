フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

自身の「座右の銘」や「」などを明かしました。



中川安奈さんは、今回、ストーリーの「質問」機能を利用し、ファンとやり取り。



「今日の夜ごはんはなんですか?」という質問に、中川安奈さんは「ジムに行ってきてがっつりお肉が食べたい気分なので ハンバーグかなぁ」「これまで全然お料理とかしなかったのですが、トレーニングを始めてからは栄養のことも気になり始めて自炊がんばってみてます」と回答。





続けて「座右の銘を教えてください」という質問には「『YOLO』 (You Only Live Once) です」「日本語だと『人生一度きり」かな」「迷ったときはこの言葉を思い出して挑戦する道を選んでいる気がする とっても大切にしているスピリットです!」と、明かしました。そして「好きな牛の部位は?」という質問には「牛タンラブです♡」と、即答。



また「エアコンの冷房温度設定って何℃にしていますか?」という質問には「27 度です!」と明かしました。



更に「LINEの返信早い方ですか?」という質問には「圧倒的即レス派です!」と回答しました。





また「マッチョは好きですか?」という質問には「最近はトレーニング頑張っているので、 一緒に筋トレできたりアドバイスとかもらえたら最高ですね」と、コメント。

そして「ゴルフがお好きなようですが、 今年の目標スコアは?」という質問には「110くらいで安定してまわれるようになりたい ゴルフ難しいけどほんとに楽しいです!」と綴りました。





最後に、中川安奈さんは「みなさんたくさんのご質問やメッセージありがとうございました 今回も全部読ませていただいて励みになりました またよろしくお願いします」「Have a nice day everyone!!」と、ファンに向けて呼びかけています。

中川安奈さんは、日々、SNSを更新。お仕事の様子やオフショットなどを公開しています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日:1993年10月22日

最終学歴:慶應義塾大学法学部政治学科

出身:東京都

特技:英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味:ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格:天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。





