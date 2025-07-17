¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»ÒNL¡ÛÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ø±ï¤ÎÁê¼ê¥É¥¤¥Ä¤ËµÕÅ¾¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¤Èüâ¶¶Íõ¤Î¹çÎ®¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÀª¤¤Áý¤¹
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ(16Æü¡Á20Æü)
Á´18¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢³Æ¥Á¡¼¥à12»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É(³«ºÅ¹ñÃæ¹ñ¡Ü¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð)¡£
ÆüËÜ¤ÏÉñÂæ¤òÀéÍÕ¤Ë°Ü¤·Àï¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤È郄¶¶ÍõÁª¼ê¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»ÖÁª¼ê¤é¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«ËëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤âÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤¬ºÇÂ¿22ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»Îµ¤¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï7°Ì¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¤â¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢¾¡Íø¡£¸½ºß8¾¡1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú16ÆüÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É·ë²Ì¡Û
ÆüËÜ 3-1 ¥É¥¤¥Ä
¥Ö¥é¥¸¥ë 3-1 ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¥¢¥á¥ê¥« 3-0 ¥È¥ë¥³
¥Õ¥é¥ó¥¹ 3-1 Ãæ¹ñ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê 3-2 ¥ª¥é¥ó¥À
¥¥å¡¼¥Ð 3-2 ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ 3-0 ¥»¥ë¥Ó¥¢
¡ÚÆüËÜ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÆüÄø¡Û
¢¡Ãæ¹ñ³«ºÅ
Âè1Àï ¡û3-0 Ãæ¹ñ
Âè2Àï ¡ü1-3 ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
Âè3Àï ¡û3-0 ¥»¥ë¥Ó¥¢
Âè4Àï ¡û3-0 ¥ª¥é¥ó¥À
¢¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢³«ºÅ
Âè5Àï ¡ü0-3 ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢
Âè6Àï ¡û3-2 ¥Õ¥é¥ó¥¹
Âè7Àï ¡ü2-3 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
Âè8Àï ¡û3-0 ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
Âè9Àï ¡û3-1 ¥É¥¤¥Ä
Âè10Àï ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
Âè11Àï ¥Ö¥é¥¸¥ë
Âè12Àï ¥¢¥á¥ê¥«