ドイツの自動車ブランドであるメルセデス・ベンツが、新型 CLA では車載カメラを使ってビデオ会議アプリMicrosoft Teamsのビデオ通話に参加できるようになると発表しました。これにより、ユーザーは移動中でもMicrosoft Teamsを使ってビデオ通話に参加することが可能となります。Mercedes-Benz expands collaboration with Microsoft to boost in-car productivity with Enhanced Meetings for Teams app, Intune integration and Microsoft 365 Copilot | Mercedes-Benz Media

https://media.mercedes-benz.com/article/931e7af1-2d57-4e90-9e1e-252289e70648Mercedes-Benz will let you use an in-car camera in Microsoft Teams while driving | The Vergehttps://www.theverge.com/news/708481/microsoft-teams-mercedes-benz-integration-in-car-camera-supportメルセデス・ベンツはMicrosoftのビデオ会議ツールであるMicrosoft Teamsを車内で利用するためのアプリ「Meetings for Teams」の最新バージョンをリリースしました。このアップデートにより、ドライバーは運転中に車載カメラを使ってビデオ会議に参加することが可能となります。メルセデス・ベンツは「安全性を重視しているため、カメラの使用は各国の法律に準拠しており、移動中の使用も承認されています」と説明しました。運転中の注意散漫を最小限に抑え、安全性を最大限に高めるため、カメラが起動すると会議のビデオストリームは自動でオフになります。そのため、ドライバーは共有画面やスライドを見ることができなくなります。加えて、カメラもいつでもオフにすることが可能です。これについて、テクノロジーメディアのThe Vergeは「メルセデス・ベンツは自動車メーカーとして初めて運転中に車載カメラでMicrosoft Teamsを使えるようにした」と報道。通常、Microsoft TeamsやZoom、WebExといったビデオ会議アプリは自動車が停止している時にのみ利用できます。これに対して、メルセデス・ベンツの新機能は運転中でもMicrosoft Teamsが利用可能です。この他、メルセデス・ベンツはMicrosoftと協力してMicrosoft 365 Copilotを最新車両に統合するべく開発を進めています。これも自動車では初めての試みで、実現すればドライバーはメールの要約や日々のタスク管理を音声アシスタント経由で可能となります。また、メルセデス・ベンツはMicrosoftのクラウドベースのエンドポイント管理プラットフォームであるMicrosoft Intuneを車両のOSであるMB.OSにネイティブ統合することも発表しました。メルセデス・ベンツはこれらのアップデートについて、「自動車がオフィスとホームオフィスを補完する第三のワークスペースに変身する可能性がある」と誇らしげに宣伝していますが、The Vergeは「スマートフォンやノートPCのおかげで十分な仕事場が確保できているので、運転中に仕事をしたいという気持ちは全くありません」と記しました。なお、メルセデス・ベンツは新型CLAでのみ車載カメラでMicrosoft Teamsを利用できるようになるとしていますが、最新のEクラスモデルにはTikTokやZoomなどで利用できる自撮り用の車載カメラが搭載されているため、これらの車両でも運転しながら車載カメラでMicrosoft Teamsが利用できるようになる可能性があるとThe Vergeは指摘しています。