¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô100¡ó¡ª¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¥¯ÈÎÇä¡Ö¥»¥ë¥½¥¢¥ó ¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥í¥¼¥¯¥ê¡¼¥àPN¡×

バイオリンク販売は、2025年7月3日、自然由来指数100%(ISO16128準拠)の高機能エイジングケアクリーム「セルソアン エクストラロゼクリームPN」を、エステティックサロン専売品セルソアンプレミアムナチュラルシリーズに新たに追加しました。

バイオリンク販売「セルソアン エクストラロゼクリームPN」

自然由来指数:100%

内容量 :30g

販売価格 :8,800円(税込)

全成分 :ダマスクバラ花水、プロパンジオール、BG、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、スクワラン、シア脂、グリセリン、セテアリルアルコール、クエン酸ステアリン酸グリセリル、ペンチレングリコール、水添ナタネ油アルコール、水、ヒトオリゴペプチド-1、ブドウ果実エキス、リンゴ果実エキス、イチジク果実エキス、ザクロ果実エキス、アンズ果実エキス、ナツメヤシ果実エキス、ウメ果実エキス、ウコン根エキス、アニス酸Na、レブリン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ダマスクバラ花油、ラウリン酸メチルヘプチル、グリセリルグルコシド、セテアリルグルコシド、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、トコフェロール、ムラサキ根エキス、マンニトール、エタノール

この製品は、自然由来であることと高機能エイジングケアという相反する要素の両立を追求し、試作と検証を重ねた末に誕生した全く新しい処方のクリームです。

合成由来成分を一切使用せず、ISO16128基準に則った自然由来指数100%でありながら、高級クリーム特有の高密度と、べたつきのない快適な使用感を実現しています。

■精製水を一切使わず、ローズウォーターを贅沢に配合

セルソアン エクストラロゼクリームPNは、クリームの基材として一般的に使用される精製水を使用せず、代わりにダマスカスローズの芳醇なローズウォーター(ダマスクバラ花水)を贅沢に使用。

スキンケアの基礎である“水”にまで自然由来の高品質素材を選び抜くことで、香り・使用感・肌効果のすべてにおいて、従来のナチュラルコスメとは一線を画する品質を実現しました。

■全成分がISO16128に準拠した自然由来指数1

配合されているすべての成分がISO16128で定義された自然由来指数1(100%自然由来)であることを確認済み。

合成界面活性剤、石油由来原料、合成香料、合成防腐剤を一切使用せず、それでいて安定性・使用感・機能性のいずれにも妥協していません。

クリームの油脂成分には、スクワラン、シア脂などの植物性油分を使用し、肌にしっとりとしたうるおいをもたらします。

さらに、ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、EGF(ヒトオリゴペプチド-1)、7種類のフルーツエキス、ウコンエキスなどをバランスよく配合し、肌本来の代謝をサポート。

年齢を重ねた肌にふっくらとしたハリと透明感を与えます。

■日本EGF協会認定の高品質EGFを配合

再生医療や皮膚科学の分野で注目されているEGF(上皮成長因子)は、肌のターンオーバーをサポートし、キメを整え、なめらかな質感へ導く成分です。

セルソアン エクストラロゼクリームPNでは、日本EGF協会認定の高品質EGFを採用。

肌への親和性と効果を両立した処方を実現しました。

■サロン品質を、プロフェッショナルに届ける

セルソアン エクストラロゼクリームPNは、プロフェッショナル向けスキンケアブランド「セルソアン プレミアムナチュラルシリーズ」の最新作として開発されました。

自然由来にこだわるエステティックサロンの声に応える形で生まれた本製品は、敏感肌にも優しく、特にナチュラル志向の顧客を抱えるサロンに最適です。

製品の品質・安全性はもちろん、香りやテクスチャーなど感性に訴える設計も重視しており、プロの現場での使用にふさわしい仕上がりとなっています。

■同時発売:全身用エイジングケアアイテム2品も登場

今回の新製品発売にあわせて、以下の2製品も同時にセルソアンプレミアムナチュラルシリーズに追加されました。

いずれも自然由来指数100%、日本EGF協会認定成分を配合した、全身用のスペシャルケアアイテムです。

セルソアン EGケアクリームPN(150g/税込19,800円)

フェイシャルからボディまで全身に使える高密度クリーム。

贅沢な使用感と高い保湿力が特長。

自然由来指数100%。

セルソアン EGケアクリームPN

セルソアン EGケアジェルPN(150g/税込9,900円)

抗炎症・鎮静作用に優れたエイジングケアジェル。

脱毛後のケアや敏感肌の保湿にもおすすめ。

自然由来指数100%

セルソアン EGケアジェルPN

これら3製品がセルソアンプレミアムナチュラルシリーズに追加されたことにより、サロンワークにおけるフルラインでのオール自然由来エイジングケアが可能となります。

■PBブランド受託

バイオリンク販売では、自然由来指数100%のクリーム、ジェル、美容液、ローション、UVジェル、フェイシャルパック、ピーリングジェル、クレンジング等のPBブランドを受託しています。

お気軽にお問い合わせください。

100%自然由来プレミアムナチュラルシリーズは個別にPB受託が可能です。

