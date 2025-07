講談社から、開園から70年を迎えるカリフォルニア ディズニーランド・リゾートにフォーカスした「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK」が登場!

70周年を祝うハピネスにあふれた現地の様子を徹底ガイドするほか、特別付録として特製ミニクリアファイルと撮り下ろしポストカードが付いてきます☆

講談社「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK」

定価:2,200円(税込)

発売日:2025年7月22日

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

開園から70年を迎えるカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの楽しみ方を、一冊丸ごとたっぷりお届けする「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK」

これからカリフォルニアを目指す方々に役立つ情報が満載の一冊です。

もちろん、すでに行った方は70周年の感動を思い出してハッピーな気持ちに浸れたり、まだ行ったことのない方は追体験できたりする魅力的な記事を掲載。

特別付録として、パスポートサイズの特製ミニクリアファイルと撮り下ろしポストカードが付いてきます。

さらに編集部スタッフの方が厳選した70周年グッズがもらえるプレゼントも!

まず注目は、ディズニーランド・パークで開催されるエンターテイメント。

パレード「セレブレート・ハッピー・カバルケード」は、70周年の衣装を身につけた「ミッキーマウス」と仲間たちが登場するお昼のパレードです。

「ダッフィー」と一緒にカリフォルニアには初お目見えのシェリーメイの姿も☆

もうひとつ、大人気のナイトパレードがカムバックしました。

100万個以上のLEDライトを全面に使用した光り輝くフロート、ディズニーキャラクターやダンサーたちの鮮やかな衣装に注目が集まる「ディズニー・ペイント・ザ・ナイト」

さらにディズニー映画作品へのオマージュが表現された、プロジェクションマッピングと花火、音楽がシンクロした「ワンダラス・ジャーニー」も見逃せません。

これらのエンターテイメントの見所を美しい写真で紹介する、華やかなエンターテイメントが70周年の祝祭を盛り上げてくれること間違いなしの一冊です。

カリフォルニアらしいポップでモダンなアレンジが加えられた70周年をお祝いするメニューも堪能してほしいポイントです。

そのサイズと味わいもココにしかないゴージャスさ、そしてスーベニアのラインナップもとってもユニークで、すべてのメニューとスーベニアがフォトジェニック!

もちろんディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークについてもエンターテイメント、グッズ、メニュー、アトラクションをディズニーランド・パーク同様に紹介。

そしてこのムックでしか読めない企画が、「風間俊介さんが話してくれたカリフォルニア ディズニーランド・リゾートとウォルト・ディズニー」

子どもの頃からディズニーに親しみ、愛してきた風間さんがディズニーランド・リゾートに抱く思いを語ります。

そして、これから行く人に向けて、ぜひ現地で体験してほしいスポットを紹介してくれました。

さらに2つのパークの70周年以外のエンターテイメントやアトラクション、キャラクター・グリーティング、そしてアプリの活用術まで紹介。

ページをめくれば、情報を入手できることはもちろん、カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年への期待がますます高まる一冊です。

開園から70年を迎えるカリフォルニア ディズニーランド・リゾートの楽しみ方を、一冊丸ごとたっぷりお届けするムック本。

講談社の「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK」は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

コスチュームの細部まで解説!講談社「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」 コスチュームの細部まで解説!講談社「東京ディズニーリゾート キャラクターファッションコレクション」 続きを見る

東京ディズニーリゾート夏のイベントを直前大特集!講談社「ディズニーファン」2025年8月号 東京ディズニーリゾート夏のイベントを直前大特集!講談社「ディズニーファン」2025年8月号 続きを見る

※講談社は東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニクリアファイルと撮り下ろしポストカードつき!講談社「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK」 appeared first on Dtimes.