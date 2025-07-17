¥Ä¥ä¤ä¤«¤Ê¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¿°¤¬¤«¤Ê¤¦¡ª¡¡¥¥¹¥ß¡¼ ¥Õ¥§¥ë¥à¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×¤¬ÄêÈÖ²½¡ª
°ËÀªÈ¾¤Ï9·î10Æü¡¢¥Ä¥ä¤ä¤«¤Ê¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¿°¢¨¤¬³ð¤¦¡¢¿Íµ¤¤Î¥¥¹¥ß¡¼ ¥Õ¥§¥ë¥à¡Ö¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×¤òÄêÈÖ²½¤·¡¢È¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿°¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥é¡¼¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£7·î9Æü¤è¤ê¡¢¥¤¥ª¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤ò¥ß¥å¡¼¥È¤·¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤êËì¸ü¿°¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡Ê¢¨¡Ë¥¥¹¥ß¡¼ ¥Õ¥§¥ë¥à¤Î¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¤¬ÂÔË¾¤ÎÄêÈÖ²½¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¿°¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥é¥á¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥·¡¼¥«¥é¡¼¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÅÐ¾ì¡£ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬90¡óÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸ÃæÊÝ¼¾¡£¥ß¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î¥Ä¥ä¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¢£Ëì¸ü¥ß¥é¡¼»Å¾å¤²¡£½Ä¥¸¥ï¥ì¥¹¤Î¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¿°¡Ê¢¨¡Ë¤Ø
¡þ¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼N¡¡ÄêÈÖ¿§¡¡01¡×
¡ü¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿Ëì¸ü¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¤Ç¡¢¿°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡Ê¢¨¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤ò¥ß¥å¡¼¥È¡Ê¢¨¡Ë¤·¡¢¥ß¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¡ü¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÊÝ¼¾¥±¥¢ ½¸ÃæÈþÍÆ¿°¥Ñ¥Ã¥¯¡£ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬90¡óÇÛ¹ç
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤ò90¡óÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¿°¤ò½¸ÃæÊÝ¼¾¡£¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¡õ¤¸¤ó¤ï¤ê´¶¡£¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼À®Ê¬ÇÛ¹ç
¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤È¤¸¤ó¤ï¤ê´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë½Å¤Í¤Æ»È¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢È¯¿§
¡ü¤¦¤ë¤ª¤¤ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬ÇÛ¹ç
¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¡¦¥¶¥¯¥í²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¦¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¦¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì¥¨¥¥¹
¡üÈé¥Õ»É·ã¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈé¥Õ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡þ¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼N¡¡¸ÂÄê¿§¡¡50¡×
¡ü¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿Ëì¸ü¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ä¥ä¤Ç¡¢¿°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡Ê¢¨¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿°¤Î½Ä¥¸¥ï¤ò¥ß¥å¡¼¥È¡Ê¢¨¡Ë¤·¡¢¥ß¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î±ð¤ä¤«¤Ê¿°¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë
¡ü¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÊÝ¼¾¥±¥¢ ½¸ÃæÈþÍÆ¿°¥Ñ¥Ã¥¯¡£ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬90¡óÇÛ¹ç
ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤ò90¡óÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤é´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¿°¤ò½¸ÃæÊÝ¼¾¡£¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤À¶ÎÃ´¶¡õ¤¸¤ó¤ï¤ê´¶¡£¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼À®Ê¬ÇÛ¹ç
¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤È¤¸¤ó¤ï¤ê´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ê»ý¤Á¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë½Å¤Í¤Æ»È¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢È¯¿§
¡ü¤¦¤ë¤ª¤¤ÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬ÇÛ¹ç
¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¡¦¥¶¥¯¥í²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¦¥³¥é¡¼¥²¥ó¡¦¥í¡¼¥ä¥ë¥¼¥ê¡¼¥¨¥¥¹¡¦¥«¥ß¥Ä¥ì¥¨¥¥¹
¡üÈé¥Õ»É·ã¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÈé¥Õ»É·ã¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼N¡¡ÄêÈÖ¿§¡¡01¡×
Á´1¿§¡¡5.6g¡¡1,430±ß
2025Ç¯7·î9Æü ¥¤¥ª¥óÀè¹ÔÈ¯Çä
2025Ç¯9·î10Æü Á´¹ñÈ¯Çä
¡Ö¥¥¹¥ß¡¼¡¡¥Õ¥§¥ë¥à¡¡¥ß¥é¡¼¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼N¡¡¸ÂÄê¿§¡¡50¡×
¸ÂÄê1¿§¡¡5.6g¡¡1,430±ß
2025Ç¯7·î9Æü ¥¤¥ª¥óÀè¹Ô¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
2025Ç¯9·î10Æü Á´¹ñ¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä
¡öÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡öÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë