¥¢¥ó¥ß¥«¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡È¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê!?¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¡È¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ÎºÆÍè!?¡Ä´°À®ÅÙMAX¤Î¥¢¥ó¥ß¥«
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ËÊ±¤·¤Æ(¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð)ÅÐÃÅ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Èþ¤·¤¤Áõ¾þÉÊ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¼ê¶À¤ò»ý¤Á¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î´é¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤ÎÌ´¤Ë¸«¤¿¼ê¶À¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê!?¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×¡Ö°µ´¬¡ª¥ª¡¼¥é½Ð¤¹¤®¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ÎºÆÍè!?¡Ä´°À®ÅÙMAX¤Î¥¢¥ó¥ß¥«
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤ÏÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ËÊ±¤·¤Æ(¥á¥¤¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð)ÅÐÃÅ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢Èþ¤·¤¤Áõ¾þÉÊ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¼ê¶À¤ò»ý¤Á¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î´é¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤ÎÌ´¤Ë¸«¤¿¼ê¶À¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÄ»È©¤¬¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥ª¥Ñ¥È¥é¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê!?¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡×¡Ö°µ´¬¡ª¥ª¡¼¥é½Ð¤¹¤®¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£