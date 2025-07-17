ËÝÌõ134¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¡£AI¤Ç²»À¼¤ò¥Æ¥¥¹¥È²½¡õµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖAI voice recorder M5¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢¤½¤í¤½¤íAI¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ï¿²»¤«¤éÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍ×Ìó¤Þ¤ÇÁ´¼«Æ°¤Ç¤³¤Ê¤¹¡ÖAI voice recorder M5¡×¡£·î³Û²Ý¶â¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢Çã¤¤ÀÚ¤ê·¿¤Ç»È¤¨¤ëAI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ»öÏ¿ÃÏ¹ö¤«¤é¤Î²òÊü
²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎµÄ»öÏ¿ºîÀ®¡£¶ÈÌ³¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤ä¤Ï¤êÍ«Ýµ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¹¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥¿¥«¥¿¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ¡¤¯»þ´Ö¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ê¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¡ÖAI voice recorder M5¡×¤Ê¤é¡¢Ï¿²»¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÍ×Ìó¤Þ¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
±ó¤¯¤ÎÀ¼¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤
Âç¤¤Ê²ñµÄ¼¼¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¹ÖÆ²¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ï¿²»¤·¤Æ¤â¤è¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢¤Ê¤ó¤È15mÀè¤Î²»À¼¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡£2¤Ä¤ÎÃ±»Ø¸þÀ¥Þ¥¤¥¯¤È6¤Ä¤ÎÁ´»Ø¸þÀ¥Þ¥¤¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇÈù¼å¤Ê²»¤âÁýÉý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ã¯¤¬²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«°ìÌÜÎÆÁ³
Wi-Fi´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢OpenAI¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÏÃ¼ÔÊ¬Î¥µ¡Ç½¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ÎÈ¯¸ÀÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤¤¤¦º®Íð¤â¥¯¥ê¥¢¤Ë¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñµÄ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤«¤¬¼«Æ°¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÝÌõµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¼Â¤Ï¤³¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢134¸À¸ìÂÐ±þ¤ÎËÝÌõµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£³¤³°½ÐÄ¥¤ä¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢OCRµ¡Ç½¤ÇËÝÌõ¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡£¤³¤ì°ìÂæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏiPhone16¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î53.3g¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤äÍ×Ìóµ¡Ç½¤ÏÌµÀ©¸Â¤ÇÌµÎÁ¡£Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥³¥¹¥Ñ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¡ÊÂ¾¤ÎAIµ¡Ç½¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÀ©¸ÂÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯·Á¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡ÖÇã¤¤ÀÚ¤ê·¿¡×¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¹¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤»ÅÍÍ¤ä²Á³Ê¤Ï¡¢¤¼¤Ò¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>> ¡Ú15mÀè¤Î²»¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤ËÏ¿²»¡ÛËÝÌõ134¸À¸ì¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿AI¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼
¡Ê¢¨¡Ë5GB¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£30GB¡¢50GB¡¢100GB¡¢200GB¤ÎÍÎÁ¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¯¥é¥¦¥É¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÅù¤ÎÂè»°¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤«¤é¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤éÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ðÊó¤Ï³«¼¨ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Image: TomiX Trade
Source: machi-ya
¤³¤Îµ»ö¤ÏÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÊÔ½¸¡¦³ÎÇ§¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£