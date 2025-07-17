¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥è¡¼¥°¥ë¥È»ÈÍÑ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡ ¹ñÊ¬¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥³¥é¥Ü
¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ä¥¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¥³¥é¥Ü¤·¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Öerba¡Ê¥¨¥ë¥Ð¡Ë¡×¤Ç¡¢¹ñÊ¬¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈThe¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò7·îËö¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥ÈThe¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤ò»È¤ï¤º¡¢¿¢ÊªÀÁÇºà¤À¤±¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢À½ÉÊÆÃÄ¹¤Î¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎÉ÷Ì£¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ö¥ê¥¢¥ó¥Ä¥¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î±üÌîµÁ¹¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£