¥ª¥ï¥³¥óŽ¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Ž£»²ÆþŽ¤»°É©UFJ"Ç¼ÆÀ¤Î·×»»"
¡ÖMUFG Bank Metaverse¡×¤ÎÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¡£¹âÎØ½ÐÄ¥½ê¤òÌÏ¤·¤¿·úÊª¤ÈÎÐË¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¶ä¹Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶õ´Öºî¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¤òÁ´Éô¸«¤ë¡Û°Õ³°¤È¹ëÀª¡ªÈ¾ÂôÄ¾¼ù¤Îµ¤Ê¬¤âÌ£¤ï¤¨¤ëÌò°÷²ñµÄ¼¼É÷¤Î¶õ´Ö¡¡¡ÖMUFG Bank Metaverse¡×°µ´¬¤ÎÃæ¿È
¥¢¥Ð¥¿¡¼¤òÁàºî¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±þÀÜ¼¼¤Ç¶ä¹Ô°÷¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤âÏ¢ÍíÀè¤âÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬7·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£°ì»þ¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤È¤âÙèÙé¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¡£¤Ê¤¼º£¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¥«¥®¤Ï¡¢¶âÍøÉü³è¤Ë¤è¤ë¶ä¹Ô¶È³¦¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
´°Á´Æ¿Ì¾¤Ç¤Î¶âÍ»ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯º¢¡£¥á¥¿¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥º¡Êµì¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤¬¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¸µÇ¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤¬´üÂÔ¤Û¤ÉÉáµÚ¤Ï¿Ê¤Þ¤º¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬»Ï¤á¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£URL¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢9·î³«¶ÈÍ½Äê¤Î¹âÎØ½ÐÄ¥½ê¤òÌÏ¤·¤¿·úÊª¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä°ÆÆâÆ°²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÌò°÷¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤â¤¢¤ë¡£ÌÂÏ©¤ä¥¯¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥àÍ×ÁÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¹Ô°÷¤È¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÁêÃÌ¡×¤À¡£»öÁ°Í½Ìó¤¹¤ì¤Ð¡¢±þÀÜ¼¼¤Ç¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¶ä¹Ô°÷¤È1ÂÐ1¤ÇÌÌÃÌ¤Ç¤¤ë¡£Ì¾Á°¤âÏ¢ÍíÀè¤âÌÀ¤«¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤´°Á´Æ¿Ì¾¤Ç¤Î¶âÍ»ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤Ê¤¼º£¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤â¤½¤â¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÇîÊóÆ²DY¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹À¸³è¼ÔÄêÅÀÄ´ºº2024¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï38.4%¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é2.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¡£¿ä·×Ìó3294Ëü¿Í¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤Î³ÈÂç¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï8.7%¡Ê¿ä·×Ìó687Ëü¿Í¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é0.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£Ìó687Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ç§ÃÎÅÙ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍøÍÑÁØ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤À¡£¡Ö¿Æ¤·¤ß¤Î»ý¤Æ¤ë¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤Ï10.8%¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÈæ3.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ê¡¦´ÊÃ±¤Ê¡×¤Ï9.7%¤ÇÆ±2.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥ª¥¿¥¯¤¬Â¿¤¤¡×¤Ï7.4%¡ÊÆ±4.0¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¡¢¡ÖÀè¿ÊÅª¤Ê¡¦ºÇÀèÃ¼¡×¤Ï12.4%¡ÊÆ±3.7¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ä¹Ô¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÌò°÷²ñµÄ¼¼É÷¤Î¶õ´Ö¡£¸½¼Â¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ê¤³¤¦¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤â¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤é·úÃÛ¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡Ê²èÁü¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤¬¥Ð¥º¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢Æü¾ï¤Ç¸«Ê¹¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ø¤ÎÀèÆþ´Ñ¤äÊÐ¸«¤¬Çö¤ì¡¢¿Æ¤·¤ß¤¬»ý¤¿¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ»½Ñ¡×¤«¤é¡Ö¿È¶á¤Êµ»½Ñ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£»°É©UFJ¶ä¹Ô¤¬»²Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¤¬À®½Ï¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤«¤é¡Ö´Ø·¸À½Å»ë¡×¤ØÂÉ
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹»²Æþ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤ÎÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ÎÂçÅ¾´¹¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤ÎÌó4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë200Å¹ÊÞ¼å¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¿¡£¶âÍø¤¬¥¼¥í¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿»þÂå¡¢¶ä¹Ô¤Ï¼ý±×³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¸úÎ¨À¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁÈ¿¥±¿±Ä¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»°É©UFJ¶ä¹Ô¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¿ä¿ÊÉô¤ÎÌÚÅÄ·½Î¼¥ê¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥°¥ë¡¼¥×¼¡Ä¹¡ÊÆÃÌ¿¡Ë¤Ï¡Ö°ìÄêÄøÅÙ¥³¥¹¥È¤òÍî¤È¤·¡¢¶ÚÆù¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü¤Ë¤è¤ê¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¼ý±×´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤ÏºÆ¤Ó¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸À¹½ÃÛ¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÍ¾ÎÏ¤òÆÀ¤¿¡£Æ±¹Ô¤â¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×Êý¿Ë¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤ÎÌò³ä¤âº¬ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¼êÂ³¤Ãæ¿´¤Îµ¡Ç½¤«¤é¡¢¸ÜµÒ¤¬1¿Í¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶âÍ»¤Î¥×¥í¤¬ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¾ì¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤¿¡£Í¿Í¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤ò°ÌÃÖ¤Å¤±Ä¾¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤Å¹ÊÞÀïÎ¬¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢9·î¤Ë³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎØ½ÐÄ¥½ê¤À¡£¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×Æâ¤ËÎ©ÃÏ¤·¡¢Ê¿ÆüÍ¼Êý¤äÅÚÆü½ËÆü¤â±Ä¶È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ä¹Ô¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ç¤Î±Ä¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀÁÏ½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¹âÎØÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎÆ°Àþ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¤É¤¦¤ª¸Æ¤Ó¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ø¤ÎÅú¤¨¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿·µÒÁØ³«Âó¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ä¹ÔÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢»öÌ³¼êÂ³¤¤Ê¤ÉÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤±¤ì¤É¡¢ÍÑ¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÂ¤ò¸þ¤±¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤È¡¢Á°½Ð¤ÎÌÚÅÄ»á¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¶âÍø¾å¾º¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ä¹Ô¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤¯¤È²¿¤«¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¯¸ÜµÒ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹Æâ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¡£¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞÆ±ÍÍ¤Ë¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ä¿Í¿ô¤ÎÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¶âÍ»¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¡Ê²èÁü¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¿Ì¾À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¶ä¹Ô°÷¤È1ÂÐ1¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£Ì¾Á°¤âÏ¢ÍíÀè¤âÌÀ¤«¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çä¤ê¹þ¤ß¤ò¼õ¤±¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±þÀÜ¼¼¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÆ¿Ì¾À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¤Ë¿ÆÌ©´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡ÊÌÚÅÄ»á¡Ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
Æ¿Ì¾¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤ò´Þ¤à¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾Íè¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢URL¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Çµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¿·¤·¤¤¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤À¡£Ê¿ÆüÆüÃæ¤ËÍèÅ¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈæ³ÓÅª¹âÎð¤ÎÁØ¤¬Â¿¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ï¡Ö¼ã¤¤Êý¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é»ñ»º¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤¯ÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤ò³ÈÂç
¥¢¥Ð¥¿¡¼¹Ô°÷¤È¤ÎÁêÃÌÍ½Ìó¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£7·î²¼½Ü¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÏÈ¤ÇÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°ìÄê¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡Ê7·î15Æü¸½ºß¡¢²èÁü¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¼ÂºÝ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó1½µ´Ö¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤Ï¡ÖÁÛÄê¤·¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¾õ¶·¤À¡£¤Þ¤ÀËÜ³ÊÅª¤ÊÉ¾²ÁÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹ÀïÎ¬¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¥«¥®
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹»²Æþ¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬¿·¤¿¤ÊµÒÁØ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤À¡£
Æ±¹Ô¤ÏºòÇ¯¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¤·Ú¤ËÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÆÀ¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤ä¶âÍø¾å¾º¤Ç¶âÍ»ÁêÃÌ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚÅÄ»á¤Ï¡Ö¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ï¢·È¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¸ß¤ËÁ÷µÒ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤¬ºî¤ì¤ì¤ÐÀ®¸ù¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£9·î¤Î¹âÎØÅ¹¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¾å¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÇÆÃÅµ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¡£
¤¿¤À¤·²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£ÃøÌ¾¿Í¤ò¾·¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê½¸µÒ»Üºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶âÍ»¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÄ©Àï¤ÏÀè¹Ô»öÎã¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¶ä¹Ô¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¤Âå¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃÛ¤±¤ë¤«¡£¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÏ¢·È¤¬º¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£
¡ÊºØÆ£ ·òÆó ¡§ ¶âÍ»¡¦Fintech¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë