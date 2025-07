テキサス州で「コンテンツの3分の1以上が未成年者に有害なウェブサイト」で年齢確認を義務付ける法案が議会を通過したことに対し、「表現の自由連盟(FSC)」が異議を唱えて、裁判を起こしました。2年にわたった裁判は最高裁までもつれた末、最高裁が「州法の成立阻止を見送る」形となりましたが、この決定によって、ネット上ではポルノコンテンツに限らず、「性的なシーンを含む文章」すらも年齢認証が求められるようになると、作家のマイケル・エルスバーグ氏が懸念を示しています。

The Supreme Court’s Ruling Practically Wipes Out Free Speech for Sex Writing Onlinehttps://ellsberg.substack.com/p/free-speech幅広い世代がスマートフォンでオンラインコンテンツに手軽に触れられる時代、いかに未成年を有害な性的コンテンツから守るかが課題の1つとなっていて、アメリカでは2023年から2024年にかけて、23の州が「未成年者に有害なコンテンツを含むウェブサイト」を制限するような法律を制定しました。テキサス州もその1つで、2023年に「コンテンツの3分の1以上が未成年に有害なウェブサイト」を対象として、年齢確認を義務付ける法案が議会を通過しました。これを受けて、Pornhubは2024年にテキサス州からのアクセスをブロックしています。Pornhubがテキサス州からのアクセスを禁止 - GIGAZINE成人向けコンテンツの業界団体であるFSCは、法律制定の動きに反抗し、テキサス州で法案の却下を求めて訴訟を起こしました。連邦地裁はFSCの主張を認め、法案は無効であるという判決を下しましたが、連邦第5巡回区控訴裁判所のジェリー・スミス判事は「年齢確認要件は、未成年者のポルノへのアクセスを阻止するという、州の正当な目的の範囲内」と判断。地裁判決を破棄し、法律の定める年齢確認要件を支持しました。このとき、控訴裁判所のパトリック・ヒギンポッサム判事は、「成人の保護された言論を侵害し、抑圧効果がある」と反対していたとのこと。そして最終的に、最高裁はテキサス州法の阻止を断念することになりました。しかしこの判決により、個人的なウェブサイトで、わずか1段落だけ「性的に露骨」な文章が含まれているだけであっても、ユーザーに年齢確認を行わなければ損害賠償を請求される可能性が出てきたと、エルスバーグ氏は述べています。たとえば、すでに年齢確認が法制化されているテネシー州やサウスダコタ州の検察が、エルスバーグ氏のサイト内にあるかもしれない、わずか1行の「性的に露骨」な文章が各州の子どもたちに害を与えたと判断すれば、「作家のエルスバーグ氏は自らのサイトにIDチェックを導入しなかった」として起訴することすらできる、というわけです。実際問題、州をまたいでまで訴訟が起こされる可能性は低いとエルスバーグ氏も考えているとのこと。しかし、理屈の上では、最高裁判決によって、性的な内容を含むオンライン創作物やコンテンツに対しては憲法修正第1条で定められた「表現の自由・言論の自由」が適用されないことになると、エルスバーグ氏は指摘しています。なお、エルスバーグ氏は今後もサイトで年齢確認を行う予定はないと表明し、保守的な親に向けて「子どもたちに私の文章を読ませたくない、コンテンツを見せたくないと言うなら、どうぞ子どもたちの使う端末にコンテンツブロッカーをインストールし、私のサイトをリストに追加すればいいのです。子どもたちが18歳になったとき、私の文章で心を堕落させるかどうかは、本人たちが選べるのですから」とコメント。また、将来的に自分を追いかけてくるかもしれない検察官や裁判官、弁護士に対しては「私を捕まえに来てください。あなた方が発した言葉の1つ1つを、あなた方が攻撃する私のサイトで笑いに変えて、永遠に偽善者として喜劇的に記憶されることになります」と述べています。