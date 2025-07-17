ºÇ¹âºÛ¤Î·èÄê¤Î¤»¤¤¤ÇÀÅª¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤àÊ¸¾Ï¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÇ¯ÎðÇ§¾Ú¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Èºî²È¤¬·üÇ°
¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ËÍ³²¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡×¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡°Æ¤¬µÄ²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³Ï¢ÌÁ(FSC)¡×¤¬°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¡¢ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿ºÛÈ½¤ÏºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿Ëö¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬¡Ö½£Ë¡¤ÎÀ®Î©ÁË»ß¤ò¸«Á÷¤ë¡×·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·èÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ý¥ë¥Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡ÖÀÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤àÊ¸¾Ï¡×¤¹¤é¤âÇ¯ÎðÇ§¾Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ºî²È¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤¬·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ellsberg.substack.com/p/free-speech
Éý¹¤¤À¤Âå¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¼ê·Ú¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë»þÂå¡¢¤¤¤«¤ËÌ¤À®Ç¯¤òÍ³²¤ÊÀÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¼é¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢23¤Î½£¤¬¡ÖÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ËÍ³²¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤à¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡×¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¥µ¥¹½£¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬Ì¤À®Ç¯¤ËÍ³²¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡°Æ¤¬µÄ²ñ¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Pornhub¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Pornhub¤¬¥Æ¥¥µ¥¹½£¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß - GIGAZINE
À®¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëFSC¤Ï¡¢Ë¡Î§À©Äê¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿¹³¤·¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÇË¡°Æ¤ÎµÑ²¼¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ÏFSC¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¡¢Ë¡°Æ¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½·è¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢Ë®Âè5½ä²ó¶è¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹È½»ö¤Ï¡ÖÇ¯Îð³ÎÇ§Í×·ï¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î¥Ý¥ë¥Î¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½£¤ÎÀµÅö¤ÊÌÜÅª¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÃÏºÛÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ë¡Î§¤ÎÄê¤á¤ëÇ¯Îð³ÎÇ§Í×·ï¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Î¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥®¥ó¥Ý¥Ã¥µ¥àÈ½»ö¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¤ÎÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¸ÀÏÀ¤ò¿¯³²¤·¡¢ÍÞ°µ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£Ë¡¤ÎÁË»ß¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÈ½·è¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«1ÃÊÍî¤À¤±¡ÖÀÅª¤ËÏª¹ü¡×¤ÊÊ¸¾Ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ä¥µ¥¦¥¹¥À¥³¥¿½£¤Î¸¡»¡¤¬¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Î¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ï¤º¤«1¹Ô¤Î¡ÖÀÅª¤ËÏª¹ü¡×¤ÊÊ¸¾Ï¤¬³Æ½£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Öºî²È¤Î¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¼«¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤ËID¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝÌäÂê¡¢½£¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Þ¤ÇÁÊ¾Ù¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Íý¶þ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁÏºîÊª¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï·ûË¡½¤ÀµÂè1¾ò¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡¦¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¨¥ë¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤Ïº£¸å¤â¥µ¥¤¥È¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ä¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¾»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»È¤¦Ã¼Ëö¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¡¢»ä¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¿´¤òÂÄÍî¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸¡»¡´±¤äºÛÈ½´±¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤òÊá¤Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Î1¤Ä1¤Ä¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬¹¶·â¤¹¤ë»ä¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢±Ê±ó¤Ëµ¶Á±¼Ô¤È¤·¤Æ´î·àÅª¤Ëµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£