¡Ö¡È¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ´éw¡×¸Æ½Ð¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¸«¤»¤¿¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÃÂê ¡ÈÆ´¤ì¡É¤Î¼ãÎ´·Ê¤ò·âÇË¤·¤¿ÅÚÉ¶²¼¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ
¡ãÂçÁêËÐ¼··î¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ16Æü¡þ°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° IG¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡Ú±ÇÁü¡Û¸Æ½Ð¤¬¸«¤»¤¿¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð
¡¡Á°Æ¬É®Æ¬¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬»°ÆüÌÜ¤Î²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤ËÂ³¤¡¢Æ´¤ì¤ÎÎÏ»Î¤Ç¤¢¤ë´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ·âÇË¤·¤¿¡£´ÛÆâ³åºÓ¤ÎÃæ¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÅÚÉ¶²¼¤ËÎ©¤Ä°ÂÀÄ¶Ó¤ò¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¸Æ½Ð¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¡È¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ëw¡×¡Ö¶Ã¤¤¤¿É½¾ðw¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¡¢Æ¬¤«¤éÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤â¤í¼êÆÍ¤¤ÇÁ°¿Ê¡£¼ãÎ´·Ê¤¬ÄÁ¤·¤¯°ú¤¯¤È¡¢¾¡µ¡¤È¸«¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï°ìµ¤¤ËÁ°¤Ø½Ð¤Æ²¡¤·½Ð¤·¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£°µ´¬¤ÎÁêËÐ¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤òÄ¶¤¨¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¼ãÎ´·Ê¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¼ãÎ´·Ê¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ³°¤Î´°¾¡¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ãÎ´·Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÎÏ¿å¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á½êÄê¤Î°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ä°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤¿¸Æ½Ð¤¬¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Á¥é¥Á¥é¤È°ÂÀÄ¶Ó¤ò¸«¤ëÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¡È¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤ëw¡×¡Ö¶Ã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤·¤Æ¤ë£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë