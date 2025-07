ボーイズグループNCTのメンバーDOYOUNG(ドヨン)が、ソロでの横浜コンサートを終えた。12日から2日間、横浜のぴあアリーナMMで、2度目のアジアツアー「Doors(ドアーズ)」を開催。全席完売の2万人を集める大盛況だった。韓国メディアのスターニュースは16日、「DOYOUNGは韓国だけでなく、日本でも強力なパワーをもう1度、確認させた」と報じた。

今回のコンサートでは「Memory」「Wake From The Dark」「Sand Box」「Little Light」「From Little Wave」「Beginning」などを披露した。同メディアは「卓越した歌唱力と感性が感じられる曲を完璧に歌い、観客を魅了した」と絶賛した。

また自転車にまたがり、客席に近づくなど、ファンを喜ばせた。DOYOUNGは「舞台に登場した直後、目の前に広がるシズニー(公式ファン名)の(応援スティックの)薄緑色の波が本当に美しくて心から感動した。みなさんの応援がさらに大きく感じられて、心を込めて歌うことができた。私が歌う理由は、まさにみなさんのおかげだということをもう1度悟った瞬間だ。いつも感謝し、いつも歌うDOYOUNGで、みなさんのそばにいます」と、気持ちを伝えた。