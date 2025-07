【HORROR美少女 ジェイソン・ボーヒーズ セカンドエディション】 発売日:6月頃 価格:16,500円 セール価格:13,567円

楽天ブックスにて、コトブキヤから発売中のフィギュア「HORROR美少女 ジェイソン・ボーヒーズ セカンドエディション」が特別価格で販売されている。セール価格は17%オフの13,567円。

本商品は、「13日の金曜日」に登場する「ジェイソン・ボーヒーズ」を再現したフィギュア。「HORROR美少女 ジェイソン・ボーヒーズ」は、ホラー映画の殺人鬼を山下しゅんや氏によるデザインでBISHOUJO化する「HORROR美少女」シリーズの皮切りになった作品で、斜めに被ったホッケーマスクは勿論、ジェイソンのパワフルさを彷彿とさせる力強い佇まいや、鍛え抜かれて割れた腹筋も見所となっている。

両手に持った斧と鉈は取り外し可能。スペースに応じたディスプレイができる。クリスタル・レイクの湖畔の水溜まりをイメージしたベースは金属製になり、本体とのホールド性を高められており、本体足裏のマグネットにより好きな場所に固定が可能。リニューアル再生産される「HORROR美少女 フレディ・クルーガー」と並べて飾る事を想定したスケール感やベースのデザインとなっている。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

TM & (C) New Line Productions, Inc. (s17)