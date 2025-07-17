¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖHORRORÈþ¾¯½÷ ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Üー¥Òー¥º ¥»¥«¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ17%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖHORRORÈþ¾¯½÷ ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Üー¥Òー¥º ¥»¥«¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï17%¥ª¥Õ¤Î13,567±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö13Æü¤Î¶âÍËÆü¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Üー¥Òー¥º¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¡ÖHORRORÈþ¾¯½÷ ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Üー¥Òー¥º¡×¤Ï¡¢¥Û¥éー±Ç²è¤Î»¦¿Íµ´¤ò»³²¼¤·¤å¤ó¤ä»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇBISHOUJO²½¤¹¤ë¡ÖHORRORÈþ¾¯½÷¡×¥·¥êー¥º¤ÎÈéÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼Ð¤á¤ËÈï¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥±ー¥Þ¥¹¥¯¤ÏÌÞÏÀ¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÎÏ¶¯¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤ä¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤Æ³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤â¸«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿Éà¤Èîí¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£¥¹¥Úー¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥ì¥¤¥¯¤Î¸ÐÈÊ¤Î¿åÎ¯¤Þ¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ùー¥¹¤Ï¶âÂ°À½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÂÎ¤È¤Î¥Ûー¥ë¥ÉÀ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂÎÂÎ¢¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¸ÇÄê¤¬²ÄÇ½¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëºÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¡ÖHORRORÈþ¾¯½÷ ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¯¥ëー¥¬ー¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë»ö¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¹¥±ー¥ë´¶¤ä¥Ùー¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
TM & (C) New Line Productions, Inc. (s17)