ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á17Æü´ó¤êÉÕ¤¡¢Æü·Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï150²¯±ß¤È³è¶·
¡¡17Æü´ó¤êÉÕ¤¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ2.2¡óÁý¤Î305²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±11.6¡óÁý¤Î248²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Î£Ú£Á£Í¡¡¾å¾ìÅê¿®¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£° <2087> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1675> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀ¤³¦³ô¼°¡Ê£Í£Ó£Ã£É¡¡£Á£Ã£×£É¡Ë <1554> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Á£É¡õ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡¡£Å£Ô£Æ <223A> ¡¢£é£Æ£ò£å£å¡¡ÊÆºÄ¡¡£³－£µÇ¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <381A> ¤Ê¤É12ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤Ï3.35¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬230±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â150²¯1100Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â126²¯8500Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬19²¯5200Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬17²¯5500Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬13²¯8800Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1459> ¤¬11²¯9600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬11²¯3800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Î£Ú£Á£Í¡¡¾å¾ìÅê¿®¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£° <2087> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥Ñ¥é¥¸¥¦¥à¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1675> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀ¤³¦³ô¼°¡Ê£Í£Ó£Ã£É¡¡£Á£Ã£×£É¡Ë <1554> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Á£É¡õ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¡¡£Å£Ô£Æ <223A> ¡¢£é£Æ£ò£å£å¡¡ÊÆºÄ¡¡£³－£µÇ¯¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë <381A> ¤Ê¤É12ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤Ï3.35¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬230±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â150²¯1100Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â126²¯8500Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬19²¯5200Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬17²¯5500Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬13²¯8800Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1459> ¤¬11²¯9600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬11²¯3800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹