¡Ú¹â¹»Ìµ½þ²½¡Û»öÌ³¼¼¤Ë¡ÖÌµ½þ²½¿½ÀÁ¡×¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Öºß³ØÍ×·ï¡×¤È¡Ö½êÆÀÍ×·ï¡×¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öºß³ØÍ×·ï¡×¤È¤Ï¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¡Ê³ØÀ¸¡Ë¤Ë·¸¤ëÍ×·ï¤Ç¡¢¡Ö½êÆÀÍ×·ï¡×¤È¤Ï³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡ÊÎ¾¿Æ¡Ë¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×·ï¤Ç¤¹¡£
ºß³ØÍ×·ï¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤·¡¢¹âÅù³Ø¹»¤Ê¤É¤Ëºß³Ø¤¹¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
½êÆÀÍ×·ï¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤Î½êÆÀ¤¬¡ØÊÝ¸î¼ÔÅù¤Î²ÝÀÇÉ¸½à³Û¡Ê²ÝÀÇ½êÆÀ³Û¡Ë¡ß6¡ó－»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤ÎÄ´À°¹µ½ü³Û ¡ã 30Ëü4200±ß¡Ù¤òËþ¤¿¤¹Êý¤¬ÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·×»»¼°¤«¤é¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ý¤ÎÌÜ°Â¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1
¢¨Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¡¦¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¤³¤Î¡Öºß³ØÍ×·ï¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö½êÆÀÍ×·ï¡×¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¼õµë»ñ³Ê¤ÎÇ§Äê¤¬¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹âÅù³Ø¹»¤Ê¤É¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¼«¸Ê¤ÇÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ýÆþÍ×·ï¡×¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¤â¡Ö¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Ï¡¢¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯¼ý¤¬Ç¯¼ýÍ×·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¤ÂÓ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ùµë³Û¡Ê¹ñ¸ø»äÎ©¶¦ÄÌ¤Î´ð½à³Û¡Ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤È¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¤¡Ê¤È¤â¤ËÇ¯³Û¾å¸Â11Ëü8800±ß¡Ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î½êÆÀÍ×·ï¤òÅ±ÇÑ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ýÆþÍ×·ï¤Ç¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤È¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¡Ö¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌµ½þ²½¡Ê½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤ä»äÎ©¹â¹»¤Ê¤É¤Î²Ã»»³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤ä¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤ÇÌµ½þ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¹â¹»¤Ê¤É¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾È¯À¸¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢²¾¤Ë¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ùµë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¼ø¶ÈÎÁ¡ÊÇ¯³Û¾å¸Â11Ëü8800±ß¡¢·î³Û¾å¸Â9900±ß¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡ØÂÐ¾Ý³°¡Ù¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©¡×¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡ØÂÐ¾Ý³°¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤È¤Ï¡Öºß³ØÍ×·ï¡×¤È¡Ö¼ýÆþÍ×·ï¡×¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡¦¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÂÐ¾Ý³°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¸Â¤ê¡¢¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Î¡Ö¼ýÆþÍ×·ï¡×¤ÏÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Öºß³ØÍ×·ï¡×¤µ¤¨Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ù±ç¶â¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Ù±ç¶â¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¹â¹»¤Ê¤É¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ù±ç¶â¤Ï¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ø¹»¤«¤é°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æþ³Ø¤Î»þ´ü¤Ê¤É¤ÎÇÛÉÛÊª¤Ë¤Ïµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤¬²È·×¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á»ñ¶â·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Âç¤¤Ê»Ù½Ð¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÌ³Åª¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤¬¤½¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹â¹»À¸Åù¤Ø¤Î½¤³Ø»Ù±ç
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¡¦¹â¹»À¸ÅùÎ×»þ»Ù±ç¶â¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Ë·¸¤ë¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
¼¹É®¼Ô : ÃæÂ¼¾»Î
¿·ÅìÁî¹ç³«È¯³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¡£Ã£Æ£Ð(R)¡ÊÆüËÜ£Æ£Ð¶¨²ñÇ§Äê¡Ë¡¡ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¡¡¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¡¡¾åµé¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー