´äÅÄ¹äÅµ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤ÎÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³« - ÌçÏÆÇþ¤¬Îø¿ÍÌò
11·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë´äÅÄ¹äÅµ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù(11·î21Æü¸ø³«)¤Î½Ð±é¼Ô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢ÆâÅÄ»ü¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
11·î21Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù(C)2025 ±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´äÅÄ¹äÅµ¤¬30ºÐ¤Îºã¤¨¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹»Â§¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡¢Ë½Áö¤¹¤ëSNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¶µ»Õ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤ÏÇ¯ÇÛ¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ"²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¸åÇÚ¥¥ã¥é"¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡¢¤É¤³¤«¥º¥ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë»ÔÀî¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀî¤Î¡Ö¤³¤ì¤Ï¶âÈ±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÇò¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤ÆÅÐ¹»¤·»Ï¤á¤ë"¶âÈ±¥Ç¥â"¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢»öÂÖ¤Ï¤ä¤¬¤Æ³Ø¹»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Ò²ñ¤ò´¬¤¹þ¤àÂçÁûÆ°¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¶âÈ±¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë»ÔÀî¤Îº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»ÔÀî¤Ï¤³¤Îº®Íð¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5¿Í¡£¶âÈ±¥Ç¥â¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¡¢»ÔÀî¤Î¥¯¥é¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¡¦ÈÄÎÐ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù(2022Ç¯)¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù(2023Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÇòÄ»¶Ìµ¨¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£»ÔÀî¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌçÏÆÇþ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç»ÔÀî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Î½¶µ»Õ¡¦ÃæËÜ¤Ë»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢»ÔÀî¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦¶ð°æ¤ËÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢ÀÖºä¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ÇÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¡¦À¾¸¶¤òÆâÅÄ»ü¤¬±é¤¸¤ë¡£
¾åÃÊº¸¤«¤é¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢²¼ÃÊ¤«¤é¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢ÆâÅÄ»ü(C)2025 ±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ÇòÄ»¶Ìµ¨ ¥³¥á¥ó¥È
ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ä¤è¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿»ä¼«¿È¡¢¹»Â§¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¦´º¤ÊÀï»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÈÄÎÐ¤Î»Ñ¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤¬ÈÄÎÐ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈÄÎÐ¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÍ½È÷·³¤Î¾¯¤·¾ð¤±¤Ê¤¤»ÔÀîÀèÀ¸¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!
¢£ÌçÏÆÇþ ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¿ôÆü¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¿´¤«¤é´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¿Éíå¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤ºä²¼´ÆÆÄ¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÉáÃÊ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»³ÅÄ¿¿Êâ ¥³¥á¥ó¥È
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÀÖ¤¤¥´¥à¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈøºêË¤ÎCD¤ò²¼¹»ÊüÁ÷¤ÇÎ®¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡£¿¿·õ¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Åú¤¨¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´äÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤¬¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤æ¤¦»ä¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¡¦ÃæËÜ¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÄÂ¼·òÂÀÏº ¥³¥á¥ó¥È
»Ò¶¡¤Ë¶âÈ±¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦¹»Â§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¹»Â§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î"¤Ê¤¼"¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Àè¤Ë¤·¤«¡¢Ç¯Îð¤â°é¤Ã¤¿´Ä¶¤â°ã¤¦¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸ò¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¤¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¾¯¤·¤À¤±"Âç¿Í"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¡£ºä²¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Àµ²ò¤È¤¤¤¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¡¢Äà¤é¤ì¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤À¸«¤ÌÊÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£Áþ¤é¤·¤¤¡Ä¡£´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤¦·àÌô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ÷¤¤Î©¤Ä¶¸µ¤¤Èæ·ÃÑ¤Ë38ºÍ¤Î»ä¤Ï´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¿´¤Ï¹æµã´°Á´KO¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ä¡£
¢£ÆâÅÄ»ü ¥³¥á¥ó¥È
ÌçÏÆÇþ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀÖºäÈþºé¤ÎÆ±Î½¡¦À¾¸¶¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿ÆâÅÄ»ü¤Ç¤¹¡£ºä²¼Íº°ìÏº¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âºîÉÊ¤âñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤Ï¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ(À¤³¦)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£»ä¤Ïºä²¼ÁÈ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç3²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âºä²¼Å¯³Ø¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÌçÏÆ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊý¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âÂô»³¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²è¤Ë(Ìò¤Î´Ø·¸À¤Ë)¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£»£±Æ´ÆÆÄ¤Î·î±ÊÍºÂÀ¤µ¤ó(¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤â)¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë! ¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¡Ä¡ª¡×¤È»É¤µ¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî(´äÅÄ¹äÅµ)¤Î¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹2¤Ä¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£1¤Ä¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¹»Â§¤Ø¤Î¹³µÄ"¶âÈ±¥Ç¥â"¡£¹»Æâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»ÔÀî¤Ï¡Ö¹»Â§¤À¤«¤é¡×¤È¤·¤«Åú¤¨¤é¤ì¤º¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Îø¿Í¡¦ÀÖºä(ÌçÏÆÇþ)¤«¤é¤Î·ëº§¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡£Èà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£Ì¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë»ÔÀî¤Ï¡¢¥Ç¥âÈ¯µ¯¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÈÄÎÐ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Ë½Áö¤¹¤ëÁûÆ°¤Î¼ýÂ«¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
11·î21Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù(C)2025 ±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë´äÅÄ¹äÅµ¤¬30ºÐ¤Îºã¤¨¤Ê¤¤Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¹»Â§¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡¢Ë½Áö¤¹¤ëSNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÊé¤ï¤ì¤ë¶µ»Õ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤ÏÇ¯ÇÛ¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ"²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¸åÇÚ¥¥ã¥é"¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡¢¤É¤³¤«¥º¥ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë»ÔÀî¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï5¿Í¡£¶âÈ±¥Ç¥â¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¡¢»ÔÀî¤Î¥¯¥é¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¡¦ÈÄÎÐ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù(2022Ç¯)¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù(2023Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÇòÄ»¶Ìµ¨¡£¼«Á³ÂÎ¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë±éµ»¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£»ÔÀî¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌçÏÆÇþ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç»ÔÀî¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±Î½¶µ»Õ¡¦ÃæËÜ¤Ë»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢»ÔÀî¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦¶ð°æ¤ËÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢ÀÖºä¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ÇÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¡¦À¾¸¶¤òÆâÅÄ»ü¤¬±é¤¸¤ë¡£
¾åÃÊº¸¤«¤é¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢²¼ÃÊ¤«¤é¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢ÆâÅÄ»ü(C)2025 ±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£ÇòÄ»¶Ìµ¨ ¥³¥á¥ó¥È
ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ä¤è¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿»ä¼«¿È¡¢¹»Â§¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¦´º¤ÊÀï»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÈÄÎÐ¤Î»Ñ¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤¬ÈÄÎÐ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈÄÎÐ¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÍ½È÷·³¤Î¾¯¤·¾ð¤±¤Ê¤¤»ÔÀîÀèÀ¸¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤!
¢£ÌçÏÆÇþ ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¿ôÆü¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¿´¤«¤é´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¿Éíå¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤ºä²¼´ÆÆÄ¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÉáÃÊ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»³ÅÄ¿¿Êâ ¥³¥á¥ó¥È
Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÀÖ¤¤¥´¥à¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈøºêË¤ÎCD¤ò²¼¹»ÊüÁ÷¤ÇÎ®¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡£¿¿·õ¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Åú¤¨¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´äÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤¬¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤æ¤¦»ä¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¡¦ÃæËÜ¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÄÂ¼·òÂÀÏº ¥³¥á¥ó¥È
»Ò¶¡¤Ë¶âÈ±¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦¹»Â§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¹»Â§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î"¤Ê¤¼"¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Àè¤Ë¤·¤«¡¢Ç¯Îð¤â°é¤Ã¤¿´Ä¶¤â°ã¤¦¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸ò¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¤¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¾¯¤·¤À¤±"Âç¿Í"¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¡£ºä²¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Àµ²ò¤È¤¤¤¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¡¢Äà¤é¤ì¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤À¸«¤ÌÊÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£Áþ¤é¤·¤¤¡Ä¡£´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤¦·àÌô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ÷¤¤Î©¤Ä¶¸µ¤¤Èæ·ÃÑ¤Ë38ºÍ¤Î»ä¤Ï´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¿´¤Ï¹æµã´°Á´KO¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ä¡£
¢£ÆâÅÄ»ü ¥³¥á¥ó¥È
ÌçÏÆÇþ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀÖºäÈþºé¤ÎÆ±Î½¡¦À¾¸¶¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿ÆâÅÄ»ü¤Ç¤¹¡£ºä²¼Íº°ìÏº¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âºîÉÊ¤âñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤Ï¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ(À¤³¦)¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£»ä¤Ïºä²¼ÁÈ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç3²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âºä²¼Å¯³Ø¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÌçÏÆ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊý¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤âÂô»³¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²è¤Ë(Ìò¤Î´Ø·¸À¤Ë)¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£»£±Æ´ÆÆÄ¤Î·î±ÊÍºÂÀ¤µ¤ó(¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤â)¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë! ¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¡Ä¡ª¡×¤È»É¤µ¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî(´äÅÄ¹äÅµ)¤Î¿ÍÀ¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹2¤Ä¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£1¤Ä¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¹»Â§¤Ø¤Î¹³µÄ"¶âÈ±¥Ç¥â"¡£¹»Æâ¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»ÔÀî¤Ï¡Ö¹»Â§¤À¤«¤é¡×¤È¤·¤«Åú¤¨¤é¤ì¤º¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Îø¿Í¡¦ÀÖºä(ÌçÏÆÇþ)¤«¤é¤Î·ëº§¤Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡£Èà½÷¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤â±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£Ì¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤¹¤ë»ÔÀî¤Ï¡¢¥Ç¥âÈ¯µ¯¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÈÄÎÐ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Ë½Áö¤¹¤ëÁûÆ°¤Î¼ýÂ«¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£