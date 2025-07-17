2¿§Çã¤¤¤·¤¿¤¤¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û40¡¦50Âå¤Î1·³¸õÊä¡ª¡Ö¹â¸«¤¨¥Ü¥È¥à¥¹¡×
Âç¿Í½÷À¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤â¾åÉÊ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ë¤â¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¹â¸«¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¤Ç¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ü¥È¥à¥¹¡×¤ËÃíÌÜ¡£°õ¾ÝÅª¤Ê²ÖÊÁ¤äÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¹â¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£1,700±ß°Ê²¼¤Î¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤é¡¢»×¤ï¤º2¿§Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡ª¡©
¥é¥¯¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼çÌòµé¥Ü¥È¥à
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¤¤á¤Î²ÖÊÁ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¤ー¥¸ー¥Ñ¥ó¥Ä¡£Â¸ºß´¶¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥â¥Î¥Èー¥óÇÛ¿§¤¬¹â¸«¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç³Ú¤Ë¤Ï¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£T¥·¥ã¥Ä¤È¤Î¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î¿þ¤«¤éÇÁ¤«¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤¹¤á¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¯
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥³¥¯ー¥ó¥¹¥«ー¥È¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤È¿þÉôÊ¬¤ËºÙ¤«¤¤¥®¥ã¥¶ー¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢¹â¸«¤¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤äÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Ì¥ÎÏ¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤äµÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÂÎ·¿¥«¥Ðー¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥«ー¥¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂç¿Í½÷À¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÉÊ¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§licca.M