¡Ö»³¼êÀþÆâºÇÂçµé¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤â¤¦1Åï¡ª ¹â¤µ¤Û¤ÜÆ±¤¸ ÃÏ²¼Å´¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë»ê¶á¥¨¥ê¥¢¤ÇºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤¬¿·¤¿¤ËÇ§²Ä
ÅìµþÅÔÅÔ»ÔÀ°È÷¶É¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢¹Á¶è¤Î¡Ö»°ÅÄ¸ÞÃúÌÜÀ¾ÃÏ¶è¡×»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¤òÇ§²Ä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤â¤¦1Åï
¡¡ÅìµþÅÔÅÔ»ÔÀ°È÷¶É¤Ï2025Ç¯7·î10Æü¡¢¹Á¶è¤Î¡Ö»°ÅÄ¸ÞÃúÌÜÀ¾ÃÏ¶è¡×»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤ÎÀßÎ©¤òÇ§²Ä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÅÄ¸ÞÃúÌÜÀ¾ÃÏ¶è¤Î³«È¯¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§ÅìµþÅÔ¡Ë¡£
¡¡¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¤ÈÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ëÇò¶â¹âÎØ±Ø¤ÎËÌ¡¢ºùÅÄÄÌ¤ê¤Î¡Öµû¤é¤óºä²¼¡×¸òº¹ÅÀ¤ÎÅìÂ¦¤ËÌÌ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Ìó1.3¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÉßÃÏ¤ËÊ£¹ç»ÜÀß¤òÀß¤±¤ÆÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤ÎÌ©½¸¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ËÉºÒÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÔÆ»¡¦¶èÆ»¤Î³ÈÉý¤äºÆÀ°È÷¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î»ùÆ¸Í·±à¤ò°ÜÅ¾¡¦³ÈÄ¥¤Î¤¦¤¨ºÆÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê£¹ç»ÜÀß¤Ï±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ8Ëü2500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó160m¤ÇÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å45³¬¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£¹âÁØÉô¤Ï½»Âð¡¦»öÌ³½ê¡¦SOHOÅù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉßÃÏ¤«¤éºùÅÄÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤À¸þ¤«¤¤¤Ë¤Ï¡¢»³¼êÀþÆâºÇÂç¤È¤Ê¤ëÁí¸Í¿ô1247¸Í¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¡ÖÇò¶â¥¶¡¦¥¹¥«¥¤¡×¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£»°ÅÄ¸ÞÃúÌÜÀ¾ÃÏ¶è¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤â¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ê¤É¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸ÃÏ¾å45³¬·ú¤Æ¤Ç¹â¤µ¤â¤Û¤ÜÆ±Åù¤Ç¤¹¡£
¡¡Çò¶â¥¶¡¦¥¹¥«¥¤¤ÏÇò¶â°ìÃúÌÜÅìÉôËÌÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÎÙ¤Ç¤ÏÇò¶â°ìÃúÌÜÅìÃÏ¶è¡¢Çò¶â°ìÃúÌÜÀ¾ÉôÃæÃÏ¶è¡Ê»ö¶ÈÃæ¡Ë¤ÈºÆ³«È¯¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹âÁØ·úÃÛ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»°ÅÄ¸ÞÃúÌÜÀ¾ÃÏ¶è¤ÎÃå¹©¤Ï2026Ç¯ÅÙ¡¢·úÊª¤Î½×¹©¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£