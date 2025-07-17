ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°æ¾åË§Íº¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÂçÀôÍÎ¡ÖÁ´Á³µÙ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×
¥È¡¼¥¯¤ÎÌÏÍÍ
°æ¾åË§Íº¤¬¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËNHK¡ØSONGS¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç7·î24Æü¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£2000Ç¯¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼¡¡¹¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿°æ¾å¡£25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤â¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖSONGS °æ¾åË§Íº¡×¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
¤½¤ó¤ÊÂçË»¤·¤Î°æ¾å¤¬¡¢ºÇ¶áµÙÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ä¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬´Ú¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ç°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊµÙÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©º£²ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¡ØSONGS¡Ù¤¬Ì©Ãå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¡¢²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¤È¡¢Á´¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÂçÀôÍÎ¤â¡ÖÁ´Á³µÙ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¢¤¤ìÊÖ¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿¼¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î°¦¤ÈÃµµá¿´¤ËÇ÷¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°æ¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÆüÈæÃ«¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ëµµÅÄÀ¿¼£¤¬ÅÐ¾ì¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÙ¡¹VTR¤Ç¤Î½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¿µµÅÄ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î½Ð±é¤Ë¡Öº£¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£µµÅÄ¤¬¸ì¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È°æ¾åË§Íº¤ÎÌ¥ÎÏ¡È¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¥Ü¥¤¥¹¡É¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡ØSONGS¡Ù¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¡Ö°æ¾åË§Íº¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈÆüÈæÃ«¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡Ö±«¤¬»ß¤ó¤À¤é¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡Ú²Î¾§¶Ê¡Û¢¡°æ¾åË§Íº¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥á¥É¥ì¡¼ /°æ¾åË§Íº¡¦°Ç¤¬¹¤¬¤ë ¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È(2000)¡×¤è¤ê¡¦ËÍ¤³¤½²»³Ú ¡Ö¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª(2002)¡×¤è¤ê¡¦¿À¤è¡¢²¿¸Î¡© ¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó(2004)¡×¤è¤ê¡¦ÌÀÆü¤Ø¤Î³¬ÃÊ ¡Ö¥ë¥É¥ë¥Õ ¥¶¡¦¥é¥¹¥È¡¦¥¥¹(2008)¡×¤è¤ê¡¦¥É¥ê¡¼¥à ¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤È¤ó¤À±§Ãè¡Ê¥½¥é¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤ó¤À(2020)¡×¢¨¤è¤ê¡¦°Ç¤¬¹¤¬¤ë ¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È(2015)¡×¤è¤ê¡¦ºÇ¸å¤Î¥À¥ó¥¹ ¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È(2015)¡×¤è¤ê¢¨²»³ÚºÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤È¤ó¤À±§Ãè¡Ê¥½¥é¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤ó¤À¡× ¡Ê¸¶ºî¡§Åû°æ¹»Ö ¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥±¥ó¥¿¥¦¥ê¤«¤é¤ÎµÒ¡Ù¡Ë¢¡±«¤¬»ß¤ó¤À¤é /ÆüÈæÃ«¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡Ê°æ¾åË§Íº¡¦¹ÃÈåæÆ¿¿¡¦ÌÚ²¼À²¹á¡¦º´Æ£Î´µª¡¦ÅçÅÄ²ÎÊæ¡¦ÅÄÂåËüÎ¤À¸¡¦ÍÚ³¤¡Ë¡ÖSONGS °æ¾åË§Íº¡×ÊüÁ÷Í½Äê¡ÚÊü Á÷ ¡Û7·î24Æü(ÌÚ) ¸á¸å10»þ00Ê¬¡Á10»þ45Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û7·î29Æü(²Ð) ¸áÁ°0»þ35Ê¬¡Á1»þ20Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä ¢¨·îÍË¿¼Ìë¡Ú½Ð ±é ¡Û °æ¾åË§Íº¡¦ÂçÀôÍÎ ¡¿ µµÅÄÀ¿¼£
¹ÃÈåæÆ¿¿¡¦ÌÚ²¼À²¹á¡¦º´Æ£Î´µª¡¦ÅçÅÄ²ÎÊæ¡¦ÅÄÂåËüÎ¤À¸¡¦ÍÚ³¤