ÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¡¢¡ÈÅì³¤ÎÓ¡ÉÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤«¤é»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè16½µ¡ÖÌÌÇò¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¨¡×¡ÊÂè80²ó¡Ë¤¬7·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè80²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ÎÁòµ·¤¬±Ä¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¿¤Á¤Ë¡¢ÁðµÈ¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢³ø¼¡¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍÒ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁðµÈ¡£ÍâÄ«¡¢Èà¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡¡Áòµ·¤¬ºÑ¤ß¡¢½Ð¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ôÆü¸å¡¢¤Î¤Ö¤Ï±©Â¿»Ò¤ä¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤ÎÁòµ·¤¬±Ä¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¤Þ¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¿¤Á¤Ë¡¢ÁðµÈ¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢³ø¼¡¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍÒ¤Ë¿¨¤ì¤ëÁðµÈ¡£ÍâÄ«¡¢Èà¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡£
¡¡Áòµ·¤¬ºÑ¤ß¡¢½Ð¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢Åì³¤ÎÓ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤Ë»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿ôÆü¸å¡¢¤Î¤Ö¤Ï±©Â¿»Ò¤ä¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£