peco¡¡°¦Â©ÃÂÀ¸ÆüµÇ°¤Ë¹ë²Ú¥×¥é¥ó¡¡Êì»Ò¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËþµÊ¡ÖÂ©»Ò¤¬¤â¤¦7ºÐ¤Ê¤ó¤ÆÁá¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Îpeco¡Ê30¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Â©¤Î7ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤ÏÂ©»Ò¤Î7ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂ©»Ò¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ¡¢¤ªÃÂÀ¸ÆüÁ°Æü¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌë¤Ï¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤ÏÄ«¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤½¤ó¤À¤¢¤È¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ï¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ë²Ú¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ïº£²ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ä¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÃÊÌ¤Ë¡¢ìÔÂô¤Ë¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡Ê¥é¥ó¥É¤È¥·¡¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¡¢Ç¯¥Ñ¥¹»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ê¤Ä¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤¬¤â¤¦7ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¡¢Áá¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤Èpeco¡£¡Ö¿´¤â¤«¤é¤À¤â¸µµ¤¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ø¥Þ¥Þ¤È¥À¥À¤Î¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤Ê7ºÐ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡Ù¤ä¤Æ¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡peco¤Ï16Ç¯¤Ë¤Èryuchell¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£22Ç¯8·î¤ËÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¡×¤È¤·¤ÆÎ¥º§ÆÏÄó½Ð¸å¤âÄ¹ÃË¤È3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ryuchell¤µ¤ó¤Ï23Ç¯7·î12Æü¤Ë»àµî¡£27ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£