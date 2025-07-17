¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤Ïº£²Æ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

±Ñ3Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎU-18½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤äRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥Õ¥é¥à¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡£¤¹¤ë¤ÈÌ¾¾­¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ô¥¨¥í¡¦¥¬¥¹¥Ú¥ê¡¼¥Ë¤Î²¼¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¤·¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»118»î¹ç¤Ç52¥´¡¼¥ë¤È¥¯¥é¥Ö¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÆÃ¤Ëºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ç20¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¡£Æ±»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¿Ø±Ä¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¼«¿È¤â¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ëº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂàÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë°ÜÀÒ¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÏÇäµÑ¤Ë4000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¤Ê¤ª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ë¥³¥í¡¦¥·¥é»á¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï2030Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯Êð400Ëü¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤ª¤è¤½6²¯8000Ëü±ß¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£