¡ÚNBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ö¥ë¥º²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡µÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡ª¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹´Þ¤à4Ï¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É9ÆÀÅÀ6A
¡¡¡þNBA¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ë¥º102¡¼96¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î16Æü¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë
¡¡NBA¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ö¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤¬¡¢16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£3P¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤ò´Þ¤à9ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢Âè1Q¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬52ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬32ÉÃ¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÃ¥¤Ã¤ÆÂ®¹¶¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¡¢Ì£Êý¤Ë¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥¦¥ó¥º¥Ñ¥¹¤Ç3ÅÀ¥×¥ì¡¼¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢½é¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤â°ú¤Â³¤½Ð¾ì¡£»Ä¤ê7Ê¬56ÉÃ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»Ä¤ê7Ê¬31ÉÃ¤Ç°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê3Ê¬34ÉÃ¤«¤éºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬28ÉÃ¤Ë¤Ï¥¹¥Á¡¼¥ë¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê55ÉÃ¤Ë¤Ï¹¥¼éÈ÷¤«¤éÁê¼ê¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ä¤ê4Ê¬50ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê2Ê¬45ÉÃ¤Ç¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¸åÈ¾½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë°ìÃ¶¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4Q¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½Ð¾ì¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¥Ã¥¹¥ë»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ª¥¸¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Ø¤Î¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ê¤É4Ï¢Â³¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬41ÉÃ¤Ë¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°ÉÕ¶á¤«¤é3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï24Ê¬3ÉÃ½Ð¾ì¤Ç9ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï9ËÜ»îÅê¤Ç4ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï44.4¡ó¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤Ç1ËÜÀ®¸ù¡£3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï33.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ë¥¸¥ã¥º¤ÈÂÐ·è¡£¥¸¥ã¥ºÀï¤¬º£Ç¯¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÌö¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£