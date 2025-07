新人グラビアアイドル・新田妃奈さんのファースト DVD『ひな祭り』(竹書房)が25日に発売された。 3月に宮古島で撮影されたという本作について、コメントを寄せた。 今回の見どころは? 「初めての撮影でのリアルな緊張感と、初めてながらに頑張った露出感です!」 どの水着がお気に入り? 「いちばん大きい表紙パッケージの白の面積が小さいランジェリーです!」 ファンに一言 「まだ不慣れですが、頑張りましたの

ログインして続きを読む

The post 新人グラドル・新田妃奈「初めてながらに頑張った露出感!」 ファースト DVDリリース first appeared on GirlsNews.