´äÅÄ¹äÅµ¼ç±é¡Ø¶âÈ±¡Ù¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡õÌçÏÆÇþ¤éÁ´¥¥ã¥¹¥ÈÈäÏª¡¡¡ÈÃæÇ¯¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡É¤ËÊû¤°ÆÃÊó²ò¶Ø
¡¡´äÅÄ¹äÅµ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤è¤ê¡¢¡È¥¤¥¿¤¤Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡É»ÔÀî¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Î¤Ü¤ä¤¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢ÌçÏÆÇþ¡¢»³ÅÄ¿¿Êâ¡¢ÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡¢ÆâÅÄ»ü¤é¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´äÅÄ¹äÅµVS ¡ÈÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÁûÆ°¡É¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¹»Â§¡¢¶µ»Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡¢Ë½Áö¤¹¤ëSNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶µ»Õ¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¶âÈ±¥Ç¥â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¡Ê¡á¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢ÈéÆù¤È¶òÃÔ¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë´äÅÄ¹äÅµ¡£°Õ³°¤Ë¤â¶µ»ÕÌò¤Ï½é¤È¤¤¤¦Èà¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¶µ»Õ¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿¦¾ì¤ÇÇ¯ÇÛ¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¸åÇÚ¥¥ã¥é¡É¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿30ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÜÀþ¤Ç¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤ò¾Ð¤¤¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Î¿·À¤Âå¤òÃ´¤¦ºä²¼Íº°ìÏº¡£¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Èà¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤è¤ë±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥¤¥¿¤¤Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡É»ÔÀî¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¶âÈ±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤Ò¤È¤ê¸ì¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¹»Â§¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¶âÈ±¥Ç¥â¡É¡£¶âÈ±¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤È¡¢¤½¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë»ÔÀî¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ»öÂÖ¤Ï³Ø¹»¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÁûÆ°¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»ÔÀî¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡£»ÔÀî¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬·Þ¤¨¤ë¡¢°Õ³°¤Ê·ëËö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£½é¤Î¶µ»ÕÌò¤ËÄ©¤ó¤À¼ç±é¤Î´äÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ãæ¤ÇÂ¿Ê¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¥À¥µ¤¤¼ç¿Í¸ø¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ü¤ä¤¤Þ¤¯¤ëÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤Î»Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤ò´Þ¤àÁ´¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦»ÔÀî¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È¶âÈ±¥Ç¥â¡É¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÀî¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÈÄÎÐ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÇòÄ»¶Ìµ¨¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ìó800¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄºî¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£¼«Á³¤ÇÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤À¡£
¡¡»ÔÀî¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌçÏÆÇþ¡£2¿Í¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë1Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢ÀÖºä¤Ï»ÔÀî¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¸ÀÆ°¤Ë½ù¡¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌçÏÆ¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¯¤Á¤Ó¤ë¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤Î¤³¤Ïµ®Â²¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÌä¤ï¤ºÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÀî¤¬¿¦¾ì¤ÇÍ£°ì·Ú¸ý¤ò¸ò¤ï¤»¤ëÆ±Î½¡¦ÃæËÜÌò¤Ë¤Ï»³ÅÄ¿¿Êâ¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢»ÔÀî¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¡¦¶ð°æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÀî¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼õÉÕ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÀÖºä¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾¸¶Ìò¤Ë¤ÏÆâÅÄ»ü¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¤è¤ê¥Î¥Ù¥é¥¤¥ºËÜ¤¬9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£AmazonÅù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢ÌçÏÆÇþ¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÈÄÎÐÌò¡§ÇòÄ»¶Ìµ¨
¡¡ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ä¤è¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¹»Â§¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¦´º¤ÊÀï»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÈÄÎÐ¤Î»Ñ¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤¬ÈÄÎÐ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈÄÎÐ¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÍ½È÷·³¤Î¾¯¤·¾ð¤±¤Ê¤¤»ÔÀîÀèÀ¸¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÀÖºäÌò¡§ÌçÏÆÇþ
¡¡»ä¤Ï¿ôÆü¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¿´¤«¤é´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¿Éíå¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤ºä²¼´ÆÆÄ¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÉáÃÊ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÃæËÜÌò¡§»³ÅÄ¿¿Êâ
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÀÖ¤¤¥´¥à¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈøºêË¤ÎCD¤ò²¼¹»ÊüÁ÷¤ÇÎ®¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¿¿·õ¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Åú¤¨¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤¬¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤æ¤¦»ä¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¡¦ÃæËÜ¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ð°æÌò¡§ÅÄÂ¼·òÂÀÏº
¡¡»Ò¶¡¤Ë¶âÈ±¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦¹»Â§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¹»Â§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¤Ê¤¼¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Àè¤Ë¤·¤«¡¢Ç¯Îð¤â°é¤Ã¤¿´Ä¶¤â°ã¤¦¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸ò¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¤¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¾¯¤·¤À¤±¡ÈÂç¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¡£
¡¡ºä²¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Àµ²ò¤È¤¤¤¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¡¢Äà¤é¤ì¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤À¸«¤ÌÊÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£Áþ¤é¤·¤¤¡Ä¡£
¡¡´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤¦·àÌô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ÷¤¤Î©¤Ä¶¸µ¤¤Èæ·ÃÑ¤Ë38ºÍ¤Î»ä¤Ï´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¿´¤Ï¹æµã´°Á´KO¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ä¡£
¢£À¾¸¶Ìò¡§ÆâÅÄ»ü
¡¡ÌçÏÆÇþ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀÖºäÈþºé¤ÎÆ±Î½¡¦À¾¸¶¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿ÆâÅÄ»ü¤Ç¤¹¡£
¡¡ºä²¼Íº°ìÏº¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âºîÉÊ¤âñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤Ï¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¡ÊÀ¤³¦¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£
¡¡»ä¤Ïºä²¼ÁÈ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç3²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âºä²¼Å¯³Ø¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌçÏÆ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊý¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²è¤Ë¡ÊÌò¤Î´Ø·¸À¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£
¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¤Î·î±ÊÍºÂÀ¤µ¤ó¡Ê¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤â¡Ë¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡¡¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¡Ä¡ª¡×¤È»É¤µ¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´äÅÄ¹äÅµVS ¡ÈÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÁûÆ°¡É¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î¤ª¤«¤·¤Ê¹»Â§¡¢¶µ»Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¡¢Ë½Áö¤¹¤ëSNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÊóÆ»¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¶µ»Õ¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¶âÈ±¥Ç¥â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¡Ê¡á¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢ÈéÆù¤È¶òÃÔ¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÉÁ¤¯¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¤ÊÌÜÀþ¤Ç¿Í´Ö¤Î¶ò¤«¤µ¤ò¾Ð¤¤¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Î¿·À¤Âå¤òÃ´¤¦ºä²¼Íº°ìÏº¡£¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Èà¼«¿È¤¬¼¹É®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤è¤ë±Ç²è²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥¤¥¿¤¤Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¡É»ÔÀî¤Î¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¶âÈ±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤À¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤Ò¤È¤ê¸ì¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¹»Â§¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÇ¡»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¶âÈ±¥Ç¥â¡É¡£¶âÈ±¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤È¡¢¤½¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë»ÔÀî¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ»öÂÖ¤Ï³Ø¹»¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÈÀ¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÁûÆ°¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£²Ì¤¿¤·¤Æ»ÔÀî¤Ï¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡£»ÔÀî¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬·Þ¤¨¤ë¡¢°Õ³°¤Ê·ëËö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£½é¤Î¶µ»ÕÌò¤ËÄ©¤ó¤À¼ç±é¤Î´äÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ãæ¤ÇÂ¿Ê¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¥À¥µ¤¤¼ç¿Í¸ø¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ü¤ä¤¤Þ¤¯¤ëÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤Î»Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤ò´Þ¤àÁ´¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦»ÔÀî¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡È¶âÈ±¥Ç¥â¡É¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÔÀî¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÈÄÎÐ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÇòÄ»¶Ìµ¨¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ìó800¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄºî¡ØÎ®Ï²¤Î·î¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¡£¼«Á³¤ÇÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤À¡£
¡¡»ÔÀî¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌçÏÆÇþ¡£2¿Í¤Ï»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë1Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¡¢ÀÖºä¤Ï»ÔÀî¤ò»Ù¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¸ÀÆ°¤Ë½ù¡¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌçÏÆ¤Ï¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¯¤Á¤Ó¤ë¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤Î¤³¤Ïµ®Â²¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÌä¤ï¤ºÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ÔÀî¤¬¿¦¾ì¤ÇÍ£°ì·Ú¸ý¤ò¸ò¤ï¤»¤ëÆ±Î½¡¦ÃæËÜÌò¤Ë¤Ï»³ÅÄ¿¿Êâ¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢»ÔÀî¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¡¦¶ð°æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅÄÂ¼·òÂÀÏº¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ÔÀî¤ÎÎø¿Í¡¦ÀÖºä¤ÈÆ±¤¸¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¼õÉÕ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÀÖºä¤ÎÎÉ¤ÁêÃÌÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾¸¶Ìò¤Ë¤ÏÆâÅÄ»ü¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¤è¤ê¥Î¥Ù¥é¥¤¥ºËÜ¤¬9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£AmazonÅù¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ï¡¢11·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢ÌçÏÆÇþ¤Û¤«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÈÄÎÐÌò¡§ÇòÄ»¶Ìµ¨
¡¡ÂæËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ä¤è¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¼«¿È¡¢¹»Â§¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þ¤ËÂçÃÀ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëÍ¦´º¤ÊÀï»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÈÄÎÐ¤Î»Ñ¤Ë°µ´¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤¬ÈÄÎÐ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈÄÎÐ¤È¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÍ½È÷·³¤Î¾¯¤·¾ð¤±¤Ê¤¤»ÔÀîÀèÀ¸¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ó¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢¡Ö¹»Â§¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÀÖºäÌò¡§ÌçÏÆÇþ
¡¡»ä¤Ï¿ôÆü¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¿´¤«¤é´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¿Éíå¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â±é¤¸¤Æ¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤ºä²¼´ÆÆÄ¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´äÅÄ¤µ¤ó¤ÎËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÏÉáÃÊ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÃæËÜÌò¡§»³ÅÄ¿¿Êâ
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÀÖ¤¤¥´¥à¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈøºêË¤ÎCD¤ò²¼¹»ÊüÁ÷¤ÇÎ®¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¿¿·õ¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¥À¥á¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Åú¤¨¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡´äÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤é¤ì¤ë¶µ»Õ¡¦»ÔÀî¤¬¡¢¿¦°÷¼¼¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï²Ä¾Ð¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤¯¤æ¤¦»ä¤â¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¡¦ÃæËÜ¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤Âç¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶ð°æÌò¡§ÅÄÂ¼·òÂÀÏº
¡¡»Ò¶¡¤Ë¶âÈ±¤Ï¥À¥á¤È¤¤¤¦¹»Â§¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤âÂç¿Í¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¹»Â§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¤Ê¤¼¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Àè¤Ë¤·¤«¡¢Ç¯Îð¤â°é¤Ã¤¿´Ä¶¤â°ã¤¦¤¢¤Ê¤¿¤È»ä¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸ò¤ï¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¤¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¾¯¤·¤À¤±¡ÈÂç¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ë¡£
¡¡ºä²¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢Àµ²ò¤È¤¤¤¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¡¢Äà¤é¤ì¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤À¸«¤ÌÊÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£Áþ¤é¤·¤¤¡Ä¡£
¡¡´äÅÄ¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¤ËÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤¦·àÌô¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ÷¤¤Î©¤Ä¶¸µ¤¤Èæ·ÃÑ¤Ë38ºÍ¤Î»ä¤Ï´é¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¿´¤Ï¹æµã´°Á´KO¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤«·à¾ì¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ä¡£
¢£À¾¸¶Ìò¡§ÆâÅÄ»ü
¡¡ÌçÏÆÇþ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÀÖºäÈþºé¤ÎÆ±Î½¡¦À¾¸¶¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿ÆâÅÄ»ü¤Ç¤¹¡£
¡¡ºä²¼Íº°ìÏº¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âºîÉÊ¤âñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤Ï¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¡ÊÀ¤³¦¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¡£
¡¡»ä¤Ïºä²¼ÁÈ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥«¡¼¥È¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤ËÂ³¤¡¢º£ºî¡Ø¶âÈ±¡Ù¤Ç3²óÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âºä²¼Å¯³Ø¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ëÀ¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌçÏÆ¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊý¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯²è¤Ë¡ÊÌò¤Î´Ø·¸À¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£
¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¤Î·î±ÊÍºÂÀ¤µ¤ó¡Ê¡Ø·èÀï¤ÏÆüÍËÆü¡Ù¤â¡Ë¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡¡¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¡Ä¡ª¡×¤È»É¤µ¤Ã¤Á¤ã¤¦½Ö´Ö¤ò¡¢º£¤«¤éÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£