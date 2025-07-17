Âç´ë¶È¤³¤½Ž¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³Ž£¤ËÇû¤é¤ì¤ë¡ÄÉÙ»ÎÄÌÉû¼ÒÄ¹¤¬Ž¢²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤ë»Å»öŽ£¤ËÄ©¤àËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÀ¾½Ó²ð¡ØCRO¤ÎÎ®µ· ¿Í¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Çä¤êÊý¤òÊÑ¤¨Äó¶¡²ÁÃÍ¤È¼ý±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÑ²½¤ÎÄ¬Î®¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
´ë¶È¤Ïº£¡¢ÈóÏ¢Â³¤ÊÊÑ²½¤Î»þÂå¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¬À©¤ä¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î²Ð¼ï¤Ï³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ê¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ÈË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÃá½ø¤âÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·ÐºÑ¼Ò²ñ¤òÊ¤¤¦ÊÑ²½¤ÎÄ¬Î®¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿´ë¶È¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢»Ô¾ì¤«¤éÅñÂÁ¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤Î»þÂå¤ò¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤¿¤áÁ´¼ÒÅª¤ÊÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ³×¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¿®Íê¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢À¤³¦¤ò¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤¤¡¢¸ÜµÒ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ³«È¯¤òÂ³¤±¡¢»ýÂ³Åª¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È´ë¶È¡×¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤ÆÇ¼¤á¤ë½¾Íè¤Î¶ÈÂÖ¤«¤é¤ÎÂçÅ¾´¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¿¥¤ä»ö¶È¡¢¾¦ÉÊ¡¢±Ä¶È¤äÀ½Â¤¤ÎÂÎÀ©¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ËÊÑ³×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖCRO¡×¤È¤·¤Æ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿
ÊÑ³×¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤Ï¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ³×¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤òºî¤ê¡¢À½ÈÎÅý¹ç¤ÎÁÈ¿¥¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á»ö¶È¤Î¹½À®¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÂÎÀ©¤òÊÑ¤¨¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤â¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ²ÝÂê¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¿·»ö¶È¥â¥Ç¥ë¡ÖFujitsu Uvance¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤ò¼´¤È¤·¤¿±Ä¶ÈÂÎÀ©¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤È¸þ¤¹ç¤¦¿Íºà¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»Ö¸þ¤ËÊÑ¤¨¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÖUvance Wayfinders¡×¤â»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡ÖOneCRM¡×¡ÊCRM¡á¸ÜµÒ¾ðÊó´ÉÍý)¡¢¡ÖOneERP¡Ü¡×¡ÊERP¡áÅý¹ç´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î²ÔÆ¯¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î°ìÏ¢¤ÎÊÑ³×¤ò¡¢»ä¤ÏCRO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥ì¥Ù¥Ë¥å¡¼¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡§ºÇ¹â¼ý±×ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¿ØÆ¬»Ø´ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¡¢·Ð±Ä´´Éô¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÍý²ò¤È¼ÂÁ©¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡¢ÊÑ³×¤ÎÀ®²Ì¤Ï½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÊÑ³×¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
CRO¤È¤·¤ÆÉÔÃÇ¤ÎÊÑ³×¤òÉÙ»ÎÄÌ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¼ÂÁ©¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬º£¸½ºß¤â²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¢£CRO¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡ÖCRO¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡ÖHow CROs are propelling growth from the C-suite¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Ç¸«¤Æ¤â¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó100´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢CRO¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À1³ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¼Â¤Ï¡¢IBM¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤éCRO¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£SAP¤â¿ôÇ¯Á°¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ë¤âCRO¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤Î¥Æ¥Ã¥¯·Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿¦¤Ç¤¹¡£
CRO¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢CFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ê¤éºâÌ³¡¢CMO¡ÊºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤ÎÀÕÇ¤¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£CRO¤â¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×Á´ÈÌ¤ÎÀÕÇ¤¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ±»þ¤Ë´ë¶È¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äó¶¡²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ®¸ù¤òÆ³¤¡¢²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ²Á¤ò¸ÜµÒ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼ý±×¤ÏºÇÂç²½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£CRO¤Ï¡Ö¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¡×
Âº·É¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶ÈÁ°¼¹¹ÔÌò°÷¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬Ã´Åö¡Ê2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤ÇÆ±¼Ò¸ÜÌä¡Ë¤Î¾¾»³ÎµÂ¢»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡Ö¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎºÇÂç¤ÎÍý²ò¼Ô¡×¤¬CRO¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¸ÜµÒ¤ÎÀ®¸ù¤òºÇÂç¸Â¤ËÄÉµá¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»ö¶È¤ä¾¦ÉÊ¤ä±Ä¶ÈÂÎÀ©¤äÃ´Åö¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÊÑ¤¨¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¡£¤³¤ì¤¬CRO¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¡È¼ý±×¡É¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ä¶ÈÉô¤òÎ¨¤¤¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ëÃ±¤Ê¤ë¡Ö±Ä¶È¤Î¿Æ¶Ì¡×¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¿³ºº¤ÎºÇ½ª¥Ü¥¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬CRO¤Ë½¢¤¤¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯4·î¤Ç¤¹¡£¿·Â´¤Ç½¢¿¦¤·¤¿¹ñÆâIT´ë¶È¤ÇÌó15Ç¯Æ¯¤¤¤Æ¤«¤é¡¢³°»ñ·Ï¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¡¢¤½¤³¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎIT´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Î»Å»ö¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤Ï2019Ç¯¡ÊÀµ³Î¤Ë¤ÏºÆÆþ¼Ò¡Ë¡£Åö»þÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¸ÅÅÄ±ÑÈÏ¡Ê¸½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¤Ï8·î¤Ç¤½¤Î¤¹¤°¤¢¤È¤Î9·î¤Ë¤Ï¡ÖIT´ë¶È¤«¤éDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¿··Ð±ÄÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Î»þÅÄüÏ¿Î¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂçÀ¾¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬Æþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é»þÅÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÊÑ³×¤ò¸½¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£CRO¤ÎÌò³ä¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCRO¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥ß¥é¥Î»á¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤Þ¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎCRO¤¿¤Á¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¤º¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢»þÅÄ¤Î½õ¸À¤â¤¢¤Ã¤ÆCRO¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖCRO¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¿Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÑ³×¤Î°ÕµÁ¤äÁÀ¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖCRO¥¡¼¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡×¤ò2024Ç¯½©¤Ë¼ÒÆâ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CRO¥¡¼¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢DX´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÄó¶¡²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¡Ö¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¸ÜµÒ¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦Äó¶¡²ÁÃÍ¡¦¹ÔÆ°¤òÊÑÍÆ¤µ¤»¤ë6¤Ä¤ÎÊÑ³×¤òº£¸å¤â¿Ê¤á¤ë¤È²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î6¤Ä¤ÎÊÑ³×¤È¤Ï¡¢¡¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ÊÆ¶»¡¡Ë¡¢£¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¶¯¤ß¡Ë¡¢¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê·ÐºÑÀ¡Ë¡¢¥¥Ó¥Ø¥¤¥Ó¥¢¡Ê¹ÔÆ°ÍÍ¼°¡Ë¡¢¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡Ê¿ÆÌ©¤µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£¹â¤¤²ÁÃÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¹â¤¯Çä¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÊÑ³×¤Î¼´¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ÊÆ¶»¡¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤¬Êú¤¨¤ëËÄÂç¤Ê¸ÜµÒÁØ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤«¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤«¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅý°ì¤Î´ð½à¤Ç·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢´ª¤ä·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤ä¶È³¦Æ°¸þ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÆ¶»¡ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡²ÁÃÍÊÑ³×¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¶¯¤ß¡Ë¡×¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤¬¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Ç·Ç¤²¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¸ÜµÒ¤È°ì½ï¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Æ¤ë¿Íºà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê·ÐºÑÀ¡Ë¡×¤È¤Ï²ÁÃÍ¤Ë±þ¤¸¤¿²Á³ÊÀßÄê¤È¡¢¼ý±×¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í·î¾¦Çä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹â¤¯Çä¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤²ÁÃÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¼«ÂÎ¤äÄó¶¡ÊýË¡¤Î²þ³×¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÆüËÜ´ë¶È¤¬Â¿¤¤
ºÇ¸å¤Ï¹ÔÆ°ÊÑ³×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ó¥Ø¥¤¥Ó¥¢¡Ê¹ÔÆ°ÍÍ¼°¡Ë¡×¤È¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡Ê¿ÆÌ©¤µ¡Ë¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸ÜµÒ¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ÜµÒ¤Ø¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤ËÃ´¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸ÜµÒ¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¸ÜµÒ¤ÈÆü¤´¤í¤«¤éÊ¢¤ò³ä¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤ÄÅØÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Î·ë²ÌÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê´ë¶È¤Ï¤½¤ì¤æ¤¨¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢JTC¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡§ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª´ë¶È¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤â¤½¤Î1¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¸Î¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¤³¤Î¹ñ¤ò¥À¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿¦ÁÈ¤Ï¡¢JTC¤òÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢Æâ¿´×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¤Ï¡ÖCRO¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÍÍÑ¤Ë
»ä¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤òºÆ¤Ó¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£³°¤«¤é¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢JTC¤¬¤Ê¤¼¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È·Ð¸³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬JTC¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³§¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤òºÆ¤Ó¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ë¤Ïº£¸å¡¢CRO¤ÎÂ¸ºß¤¬ÍÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò¸«Ä¾¤·¡¢»ö¶È¤ÎÃæ¿È¤òºþ¿·¤·¡¢¸ÜµÒ¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹ÔÆ°¤òÊÑ³×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤óCEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¿¦¾¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²þ³×¤òÅý³ç¤·¡¢CEO¤È¸½¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀìÇ¤¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬¤¤¤¿Êý¤¬²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬CRO¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¿Ë¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¡¢ÆÃ¤Ë¸ÜµÒ¥Õ¥í¥ó¥È¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¡ÖCRO¥¡¼¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡×¤Ë½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ç¤Î»ä¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¤ë»Å»ö¡×¤Ë¤ª¤±¤ëCRO¤ÎÌò³ä¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤â¤¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
ÂçÀ¾ ½Ó²ð¡Ê¤ª¤ª¤Ë¤·¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë
ÉÙ»ÎÄÌ¼¹¹ÔÌò°÷Éû¼ÒÄ¹CRO¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö
1984Ç¯°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¤ËÆþ¼Ò¡¢NTT¥Ç¡¼¥¿¡¢³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯NTT¥Ç¡¼¥¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£2017Ç¯¥¤¥ó¥Õ¥©¥·¥¹Vice PresidentÆüËÜÂåÉ½¡£2019Ç¯ÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯4·î¤è¤êCRO·ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡£CRO¡ÊºÇ¹â¼ý±×ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÁÈ¿¥¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²£ÃÇ¤Ç¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¼¹¹ÔÌò°÷Éû¼ÒÄ¹CRO¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö ÂçÀ¾ ½Ó²ð¡Ë