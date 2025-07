¡Öold hat¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¸Å¤¤Ë¹»Ò¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「時代遅れ」でした!

この表現は、古くて時代遅れであり、もはや新鮮さや興味を引かないことを意味します。

よく知っているものや繰り返し経験しているものに対して使われるそうですよ。

「These marketing strategies are old hat. We need some new and exciting ideas.」

(こうしたマーケティング戦略はもう古い。新しくエキサイティングなアイディアが必要だ)