¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¤­¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½ ---- go to the trouble to ¤ä bother to ¤Ê¤É¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬²òÀâ¡¡¡Ú¥é¥¸¥ª¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¡Û

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Wow! You went to the trouble of making a full-course meal for us.
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All the trouble we went through to get a plane ticket was for nothing [in vain] because a storm hit.
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My editor went out of her way to come to the airport.
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She actually bothered to bake a cake for me? I can¡Çt believe it.
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Don¡Çt bother to bring a gift. Just bring yourself.
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Thank you for making a special effort to come despite your busy schedule.
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I specifically chose this yellow rose for you.
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You didn¡Çt have [need] to bring all those snacks, but we¡Çre all very grateful.¡úYou didn¡Çt have [need] to do it.¡Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
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I know but I wanted to.
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A: I appreciate your helping me. But you didn¡Çt need to go out of your way to do it.
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B: I know but I wanted to because you are special to me.
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