¡Ö¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¡×¡Ä½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×¡×¤ÇÃæ»ß¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬ÅÁ¤¨¤ë
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¢¿·µ¬Âç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë²ñ¾ì¤ÎµÜ¾ë¡¦ÉÙÃ«»Ô¤ÎÀçÂæ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯£Ç£Ã¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÆ±Æü¤Î¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤òÃæ»ß¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢£±£·Æü¤ÎÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤âÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£Âè£²£Ò°Ê¹ß¤Î³«ºÅ²ÄÈÝ¤Ï£±£·Æü¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£