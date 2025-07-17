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Volume and Intensity of Walking and Risk of Chronic Low Back Pain | Public Health | JAMA Network Open | JAMA Network
Study Reveals How Long We Need to Walk to Prevent Chronic Back Pain : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/study-reveals-how-long-we-need-to-walk-to-prevent-chronic-back-pain
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