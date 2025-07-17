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HARRY POTTER and all related characters and elements (C) ¡õ (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM ¡õ (C) 2025 Universal Studios.
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