コミック誕生から75周年を迎える「PEANUTS(ピーナッツ)」。その記念すべき年を盛り上げる、特大のビッグニュースが飛び込んできた。「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下USJ)」(大阪市此花区)の開業初期から親しまれている、スヌーピーが監督を務める映画スタジオ「スヌーピー・スタジオ」が、2025年7月18日(金)よりついにリニューアルオープンを果たす。

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に「スヌーピー・スタジオ」が帰ってきた!

新アトラクション「スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー」

「イチゴ・フラッペ スヌーピーマグカップ付」

「スヌーピー・フォト・オポチュニティ」〜ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド〜

「シャツ」や「バンダナ付きトートバッグ」を身につけて記念撮影を

3種類のオリジナルステッカー、ぜんぶ欲しい!

全国の「PEANUTS」関連施設を巡る壮大なスタンプラリー

■「まさかなくなっちゃう!?」と涙目だったスヌーピーファンも大歓喜!!多くの子どもたちが“初めてのユニバ”として足を運ぶファミリー層に人気のエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」の中でも、とくに歴史の長かった「スヌーピー・スタジオ」。2023年11月から「スヌーピー・サウンド・ステージ・アドベンチャー」は大規模改修のため休止され、その後の動向に注目が集まっていたのはご存知の通り。ファンたちの間では、「別のキャラクターのエリアになってしまうのでは……」と不安が広がっていただけに、今回の再オープンはまさに待ちに待った朗報だ。「スヌーピー・スタジオ」内に新たなアトラクションやフォト・グリーティングがオープンすることも発表され、パワーアップしたエリアに大きな期待が集まる。■室内なので天候に左右されない!「スヌーピー・スタジオ」でできること再始動する「スヌーピー・スタジオ」の見どころは、新たなライドアトラクション「スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー」と新フォト・グリーティング「スヌーピー・フォト・オポチュニティ」のふたつ!■「スヌーピーのフライング・エース・アドベンチャー」「PEANUTS」の世界観をたっぷり楽しめるライド・コースターが新登場!“フライング・エース”といえば、スヌーピーが空想の中で扮する腕利きのパイロットのこと。このアトラクションでは、おなじみの赤い屋根の犬小屋(型のコースター!)に乗って、コミックの世界を冒険できる。フルスピードで、フライング・エースの宿敵レッド・バロンを探しに行こう!この冒険を体験した記念に、写真をフォト台紙に綴じ込んだ「ライド・フォト」も持ち帰りたい。また、「スヌーピー・バックロット・カフェ」では、「PEANUTS」75周年のアニバーサリーを祝うメニュー「イチゴ・フラッペ スヌーピーマグカップ付」も提供。新アトラクションにちなみ、フライング・エースのデザインをあしらったマグカップは持ち帰りOKだ。■「スヌーピー・フォト・オポチュニティ」〜ビーグル・スカウト・キャンプグラウンド〜「スヌーピー・スタジオ」内に映画のセットとして登場するのが、このフォト・グリーティング。キャンプ場を舞台に、“ビーグル・スカウト”に扮したスヌーピーと記念撮影を楽しめる。隣接する「スヌーピー・スタジオ・ストア」で、ビーグル・スカウトらしいワッペンがあしらわれた「シャツ」や「バンダナ付きトートバッグ」をゲットして、スヌーピーの探検隊の仲間として撮影に挑むのもおすすめだ。■コミック誕生75周年を盛大に祝うユニークなイベントが盛りだくさん!「PEANUTS」のコミック誕生75周年を記念して、楽しいプレゼント企画も開催中。■「超スヌーピー・フェスタ」スヌーピー・エリアでは、期間ごとにデザインの異なる“超スヌーピー”なステッカーを配布!このステッカーは、「スヌーピー・スタジオ」のパワーアップを記念して、エリアへの招待チケットをイメージしたキュートなオリジナルデザイン。第一弾は7月18日(金)から8月31日(日)、第二弾は9月1日(月)から10月31日(金)、第三弾は11月1日(土)から12月31日(水)まで。配布場所は「スヌーピー・スタジオ」で、限定枚数がなくなり次第配布を終了するため、お早めに!■「Snoopy Stamp Collection Tour」スヌーピーのバースデー、8月10日(日)から、ユニバと「PEANUTS」に関わる施設とをつなぐ「Snoopy Stamp Collection Tour(スヌーピー スタンプ コレクション ツアー)」なるイベントがスタート!「スヌーピー・スタジオ・ストア」で配布するスタンプ・コレクション台紙を手に入れたら、日本各地にある「PEANUTS」関連施設をめぐり、設置されたスタンプを集めて!参加施設は、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のほか、東京の「スヌーピーミュージアム」、東京や名古屋、大阪、神戸にある「ピーナッツ カフェ」、軽井沢や伊勢、湯布院、京都、小樽、飛騨高山、川越にある「スヌーピー茶屋」の予定。12月31日(水)までと2025年限りのスタンプラリーなのでコンプリートするのはかなり難易度高め…!?とはいえ、大都市と人気観光地ばかりなので、案外たくさんのスタンプを集められるかも。「スヌーピー・スタジオ」のリオープンに加えて、ワクワクするような企画も待っているUSJ。スヌーピーに会いたい人はぜひ足を運んで!※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2025 Peanuts Worldwide LLCHARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.