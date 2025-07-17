7·î23Æü¤Ï¡ÖiOS 26¤ò»î¤»¤ëÆü¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â
ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎWWDC 25¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢iPhone¤ÎºÇ¿·´ðËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖiOS 26¡×¡£¿·µ¡Ç½À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âŽ¢Liquid GlassŽ£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èºþ¿·¤µ¤ì¤Æ¡¢´üÂÔ´¶¥â¥ê¥â¥ê¡ª
¸½ºß¤Ï½©¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£º£¤Ï¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡Ê¼ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡Ë¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢7·îÃæ¤Ë¤â¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡Ê°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ø³«Æü¤¬7·î23Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤À¤È¤·¤¿¤é¤â¤¦Íè½µ¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤Ï¤ä¤¤¡ª
ËÍ¤é¤Ï¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤ò»î¤¹¤Ù¤¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢ºÇ¿·µ¡Ç½¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯»î¤»¤ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖApple Beta Software Program¡×¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥¹¥È»²²Ã¤È¤¤¤¦¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥°Ãµ¤·¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹¤¯µá¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤´Î±°Õ¤ò¡£µ¡Ì©¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆâÍÆ¤òµö²Ä¤Ê¤¯¸ø³«¡¦SNS¤Ê¤É¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê³«È¯Ãæ¤Î¥ä¥Ä¡£¤É¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£
¥á¥¤¥óiPhone¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¡¼¡£»î¤¹¤Î¤Ï¥µ¥ÖÃ¼Ëö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤³Ð¸ç¤¬¤¢¤ëÊý¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Source: MacRumors, Bloomberg