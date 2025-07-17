¡Ö¾â¥±Ê¥¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Åú¤¨¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê5Ê¸»ú¡ª
Î¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¾â¥±Ê¥¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¾â¥±Ê¥¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìµþÅÔ¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê5Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¾â¥±Ê¥¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Í¤¬¤Õ¤Á¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¾â¥±Ê¥±Ø¤Ï¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
1620Ç¯¡¢¶¶¾ì¡¢ÀÐÉÍ¤ÎÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»û±¡¤¬µµ¸ÍÂ¼¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö»û¤Î¾â¡×¤òÁ¥¤Ë¾è¤»¤Æ¶ùÅÄÀî¤òÅÏ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸í¤Ã¤Æ¾â¤ò¿åÃæ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤°ú¤¾å¤²¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¾â¤ÎÄÀ¤ó¤À¤¢¤¿¤ê¤ò¡È¾â¥±Ê¥¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ØÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾â¥±Ê¥¤ÎÃÏÌ¾¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÅìÉðÅ´Æ»¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô