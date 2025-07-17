¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢2ËÜ»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¾®ÈªÍµÇÏ¡¢ÆÀ°Õ¤ÎPK¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¡ÚÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢3²óÀï¡¡J1Ê¡²¬0¡½0¡ÊPK4¡½2¡ËJ3ËÌ¶å½£¡Ê16Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎGK¾®ÈªÍµÇÏ¤¬PKÀï¤Ç2ËÜ»ß¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î16¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Àè¹¶¤Ç1¿ÍÌÜ¤Î¶â¿¹·ò»Ö¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À1ËÜÌÜ¡£ËÍ¤¬1¡¢2ËÜ»ß¤á¤ì¤Ð¡ÊÂ³¤¯Áª¼ê¤¬¡Ë·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¤ËÁê¼ê¤Î1¿ÍÌÜ¤òËÉ¤°¤È¡¢±¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿4¿ÍÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤âÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ±¦¼ê°ìËÜ¤Ç»ß¤á¤¿¡£¡ÖPKÀï¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢ÄÍËÜGK¥³¡¼¥Á¤Ë¡Ø5ËÜ¤¢¤ëÃæ¤Ç1ËÜ»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ø¤¿¤Ö¤ó¡¢2ËÜ»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡6·î¤ÎYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¹ÅçÀïÂè2Àï¤Ç¤ÏPKÀï¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë±ÊÀÐÂó³¤¤ËÂå¤¨¤é¤ì¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸òÂåÏÈ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»ß¤á¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï±ÊÀÐ¤äÂ¼¾å¾»¸¬¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤¿¤À¡¢¾®Èª¤Ï¡ÖPK¤Ë¤Ï°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡ËPK¤Î¾ìÌÌ¤¬2ÅÙ¤¢¤ê¡¢2ËÜ¤È¤â»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á1ËÜ¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2020Ç¯¤ËJ1Çð¤Î¥ª¥ë¥ó¥¬¤«¤é»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ä¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ö»þ¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£ËÌ¶å½£¤Î4¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿´î»³¹¯Ê¿¤Ï»öÁ°¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾27Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤òÆ¬¤Ë¤¿¤¿¤¤³¤ß¡¢ÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤«¤é¤ÎÇÛµå¤Ç¤â¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ä¤¯¡£¼¡¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÀÅÀ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£21Æü¤ÎµþÅÔÀï¤Ç¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë