¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÂÀ¤ÃÊ¢¡ª¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½ÐÏ³¤ì¤Î¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£Åê¼ê¤Ë1478Ëü±ß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½ÐÏ³¤ì¤Î¥Í¡¼¥µ¥ó¡¦¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤Ë10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1478Ëü±ß¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò»Ùµë¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤Ç16»î¹ç¡¢91¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.58¡¢94Ã¥»°¿¶¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÆ¯¤¤òÇ§¤á¡¢»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥Ç¥°¥í¥à¤âÆ±ÍÍ¤Ë10Ëü¥É¥ë¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥°¥í¥à¤Ï19»î¹ç¡¤112.1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.32¡¢113Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ï±¦¾åÏÓ»°Æ¬¶Ú¤Î¥±¥¬¤Ç1¥«·îÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô97¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë6¥¤¥Ë¥ó¥°ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢Á°È¾ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥ºÁê¼ê¤Ë7²ó2/3¤òÅê¤²¡¢5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Çº£µ¨7¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢3Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£
¡¡¥¤¥ª¥Ð¥ë¥Ç¥£¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤ÇWHIP¡Ê0.85¡Ë¤ÈÃ¥»°¿¶/Í¿»ÍµåÈæ¡Ê6.71¡Ë¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£ÈïÂÇÎ¨¤â.194¡¢Èï½ÐÎÝÎ¨.237¡¢ÈïÄ¹ÂÇÎ¨.286¡¢ÈïOPS.523¤È¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£