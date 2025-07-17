µìÆüËÜ³¤·³¤Î¶îÃà´Ï¡Ö¾È·î¡×µûÍë¹¶·â¤ÇÄÀË×¤«¤é83Ç¯·Ð¤ÆÈ¯¸«
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÄÀË×¤·¤¿µìÆüËÜ·³¤Î¶îÃà´Ï¤¬¡¢¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç²¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿µìÆüËÜ³¤·³¤Î¶îÃà´Ï¡Ö¾È·î¡×
¡¡¿å¿¼Ìó800m¡£³¤Äì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µìÆüËÜ³¤·³¤Î¶îÃà´Ï¡Ö¾È·î¡×¤Ç¤¹¡£¿§êô¤»¤Æº½¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á¥¼¼¤ÎÁëÏÈ¤Ê¤É¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬·Á¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ËÌÅì¤Ë¤¢¤ë¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤Î²¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¤äÃµ¸¡²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Ä´ººÃÄ¤¬¡¢±ó³ÖÌµ¿ÍÃµººµ¡¤Ê¤É¤ò»È¤¤È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾È·î¡×¤ÏÁ´Ä¹134m¤Î¶îÃà´Ï¤Ç¡¢1942Ç¯¤Î12·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎµûÍë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄÀË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾èÁÈ°÷9¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ººÃÄ¤Ï°ú¤Â³¤¼þÊÕ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë