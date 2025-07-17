ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢70ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤ë»äÉþ¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¡¡¸½ºß70ºÐ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡£2010Ç¯Âå¤«¤é·¹ÅÝ¤·¤¿¥è¥¬¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¼ÂÀ¸³è¤È¡¢¥è¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆùÂÎ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤áºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÄáÂÀÏº¤À¤¬¡¢ÀèÆü¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤Êý¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë60ºÐ°Ê¾å¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè11²ó¥×¥é¥Á¥Ê¥¨¥¤¥¸¼ø¾Þ¼°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÄáÂÀÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤¹¤®¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê70ºÐ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡¡ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤Î¥ª¥·¥ã¥ì»äÉþ¡Ê16Ëç¡Ë
¢£ ¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·
¡¡Àè·î6·î¤Ë¡ÖÇß±«»þ´ü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç»º°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤Á¤é¤ÏGUCCI¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ÏBEAMS¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖInternational Gallery BEAMS¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¸µ¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤Î¤¦¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÄáÂÀÏº¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤µ¤ò°ú¤¤¿¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤ÏÃÏÈ©¡ª¡©
¡¡Æñ¤·¤¤¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¤âÄáÂÀÏº¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£Æ±¤¸6·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¡¡¥Ç¥Ë¥à¤Ï»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ì£¤ò¾ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Á´¿È¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤«¤é¤ÏÉ¨¤¬¤Î¤¾¤¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÃÏÈ©¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬¥µ¥é¥ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬¥Á¥é¥ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÃË¤Î¿§µ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÁÇÅ¨¡ª
¡¡¥è¥¬¤Ë³¨²è¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤ÊÄáÂÀÏº¤À¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×¤â¤¿¤·¤Ê¤à¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Ïµ¨Àá¤Îé¬é¯¤ò³è¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼«¿È¤¬À¸¤±¤¿é¬é¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Îé¬é¯¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Ï¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤é¬é¯¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤¬²ÚÆ»¤ò¤¿¤·¤Ê¤Þ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤âÁÛÁü½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Êé¬é¯¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡ÖÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤â¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ªÞ¯Íî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄáÂÀÏº¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ø¤Î¾Î»¿¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë·è¤á¤¿ÄáÂÀÏº¤â¡ª
¢£¥¹¥È¡¼¥ë¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡ª
¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤Ï¥¹¥È¡¼¥ë¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤â¤Î¡£¤Þ¤ÀÈ©´¨¤«¤Ã¤¿4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤ÎÇ»º°¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¡¢È´¤±´¶¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹ ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥Õ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö½Õ¥³¡¼¥Ç ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥«¡¼¥Õ ¥ª¥·¥ã¥ìÃå¤³¤Ê¤·¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡ª
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹°ìÊý¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÃå¤³¤Ê¤¹Éý¤Î¹¤µ¤¬ÄáÂÀÏºÎ®¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÐ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ìËÜÅö¤Ë¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¦½Â¥ª¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÏÈ©¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈºÆ¤Ó¡ª
¡¡¼·Í¼¤Îº£·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÂºÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢417 EDIFICE¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Í¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÌÂºÌ¤È¤¤¤¦ÊÁÊª¤Ë¤ÏÌµÃÏ¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Ï³°¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¤Þ¤¿¤â¤äÁÇÈ©¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¡Öº£Æü¤â½Â¤¤¡£¥¤¥±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÈ©¤ËÌÂºÌ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤ÆÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤·¤«»÷¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tsurutaro_kataoka_official¡Ë
¢£ ¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·
¡¡Àè·î6·î¤Ë¡ÖÇß±«»þ´ü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç»º°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤Á¤é¤ÏGUCCI¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ÏBEAMS¤Î¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖInternational Gallery BEAMS¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¸µ¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤â¤Î¤¦¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÄáÂÀÏº¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤µ¤ò°ú¤¤¿¤»¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤ÏÃÏÈ©¡ª¡©
¡¡Æñ¤·¤¤¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¤âÄáÂÀÏº¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¡£Æ±¤¸6·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¡¡¥Ç¥Ë¥à¤Ï»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ì£¤ò¾ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢Á´¿È¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤«¤é¤ÏÉ¨¤¬¤Î¤¾¤¯¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤«¤é¤Î¤¾¤¯ÃÏÈ©¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤¬¥µ¥é¥ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬¥Á¥é¥ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÃË¤Î¿§µ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÁÇÅ¨¡ª
¡¡¥è¥¬¤Ë³¨²è¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤ÊÄáÂÀÏº¤À¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¡×¤â¤¿¤·¤Ê¤à¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Ïµ¨Àá¤Îé¬é¯¤ò³è¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼«¿È¤¬À¸¤±¤¿é¬é¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Îé¬é¯¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Ï¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥Ã¥¯¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤é¬é¯¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤¬²ÚÆ»¤ò¤¿¤·¤Ê¤Þ¤ì¤ë¤ª»Ñ¤âÁÛÁü½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Êé¬é¯¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡ÖÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤â¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤ªÞ¯Íî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄáÂÀÏº¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ø¤Î¾Î»¿¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë·è¤á¤¿ÄáÂÀÏº¤â¡ª
¢£¥¹¥È¡¼¥ë¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡ª
¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¤Ï¥¹¥È¡¼¥ë¤â»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤â¤Î¡£¤Þ¤ÀÈ©´¨¤«¤Ã¤¿4·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤ÎÇ»º°¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ë¥Þ¥ëÊÁ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥é¥Õ¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¡¢È´¤±´¶¤â±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥é¥¬¥â¤ò¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹ ¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥Õ¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö½Õ¥³¡¼¥Ç ¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥«¡¼¥Õ ¥ª¥·¥ã¥ìÃå¤³¤Ê¤·¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¡ª
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤¹°ìÊý¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¤ËÃå¤³¤Ê¤¹Éý¤Î¹¤µ¤¬ÄáÂÀÏºÎ®¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤Î¹õ¤¤¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÐ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ìËÜÅö¤Ë¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¦½Â¥ª¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÏÈ©¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈºÆ¤Ó¡ª
¡¡¼·Í¼¤Îº£·î7Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÂºÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢417 EDIFICE¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Í¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥¨¡¼¥É¥·¥å¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÌÂºÌ¤È¤¤¤¦ÊÁÊª¤Ë¤ÏÌµÃÏ¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Ï³°¤µ¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¤Þ¤¿¤â¤äÁÇÈ©¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¡Öº£Æü¤â½Â¤¤¡£¥¤¥±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÈ©¤ËÌÂºÌ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤ÆÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤·¤«»÷¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tsurutaro_kataoka_official¡Ë