レトロリロンが2026年3月より、全国10都市を巡るワンマンツアー<RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026>を開催することが決定した。 自身5度目となるワンマンツアーは、Zepp Hanedaを含む全国10箇所をまわるもの。3月7日の香川DIMEを皮切りに、名古屋、大阪、福岡、仙台、金沢、札幌、広島、新潟、そして4月8日のZepp Haneda (Tokyo)でファイナルを迎える。 チケットのFC最速先行(抽選)は7月27日23:59まで。 ■<RETRORIRON ONE-MAN TOUR 2026>3月07日(土) 香川・DIME3月14日(土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL3月15日(日) 大阪・なんばHatch3月20日(金/祝) 福岡・DRUM LOGOS3月28日(土) 宮城・仙台 Rensa4月03日(金) 石川・金沢 AZ4月05日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE244⽉10⽇(⾦) 広島・LIVE VANQUISH4月12日(日) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE4月18日(土) 東京・Zepp Haneda ■ライブイベント&フェス出演情報▼<Osaka Gigantic Music Festival 2025>07月19日(土) 大阪・万博記念公園▼<NUNBER SHOT 2025>07月20日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 / シーサイドももち海浜公園地行浜▼<HIGH!HIGH! HIGH!>08月09日(土) 大阪・なんばHatch▼<Lucky Fes’25>08月11日(月/祝) 茨城・国営ひたち海浜公園▼<SUMMER SONIC 2025>08月16日(土) 千葉・ZOZOマリンスタジアム / 幕張メッセ▼<TREASURE05X 2025 〜CENTER OF THE UNIVERSE〜>08月21日(木) 愛知・名古屋 COMTEC PORTBASE▼<WILD BUNCH FEST. 2025>08月23日(土) 山口・きらら博記念公園▼<Kohmi EXPO 2025>08月27日(水) 東京・LINE CUBE […]

