Omoinotakeの新曲「Gravity」が、森崎ウィン×向井康二(Snow Man) W主演となる映画『(LOVE SONG)』の主題歌に決定した。映画の予告編映像も同時に公開され、楽曲の一部を聴くことができる。 映画『(LOVE SONG)』は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、W主演を森崎ウィンと向井康二(Snow Man)が務める、日本とタイを代表するスタッフ&キャストが集結した日タイ共同制作作品。東京とバンコクを舞台に未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐピュアラブストーリー映画『(LOVE SONG)』は10月31日(金)に全国公開する。 主演は、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二がW主演。森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタ[廣木壮太(ひろきそうた)]。作品へ並々ならぬ熱意を持って臨んだ森崎が、恋に不器用で明るくまっすぐなキャラクターを繊細かつリアルな演技で見事に表現。また、向井はソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けている・カイ[杉浦海(すぎうらかい)]を演じる。普段のイメージとは異なる、どこか影のあるミステリアスなキャラクターを通して、新たな一面を見せる。監督は、世界的なBLブームの火付け役となったドラマ『2gether』を手掛けたチャンプ・ウィーラチット・トンジラー。本作で日本映画デビューを飾るチャンプ監督が手掛けた『2gether』は、2020年にタイ大手GMMTVでの放送後に公式YouTubeチャンネルで配信され、総再生回数が驚異の8.5億回超えを記録している世界的大ヒットドラマ。世界中に多くのファンを持つ監督が、日本とタイ、それぞれの文化の違いを学びながら、心を込めて丁寧に作り上げ、異国の地で再会した二人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。 さらに、及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、筒井真理子ら日本人キャストのほかに、タイで若者を中心に人気を集めるミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン、ファースト・チャローンラット・ノープサムローン、ミュージック・プレーワー・スタムポンら、日タイ共同制作作品だからこそ実現した個性豊かな国際的豪華キャストも集結し、2人の恋の行方を彩る。 タイアップ発表に際し、事前に映画を鑑賞したOmoinotake、また主演の森崎ウィンと向井康二、監督のチャンプ・ウィーラチット・トンジラーからも以下のコメントが寄せられている。 ◆ ◆ ◆ ■Omoinotakeコメント この度、主題歌を担当させていただきます、Omoinotakeです。 「縁や運命はいったい、いつどうやって、産まれるんだろう」映画「(LOVE SONG)」を観終えた後、最初に頭に浮かんだ感情でした。 人が一生のうちに出会う人の数は、約3万人。その中で、「運命」と呼べるような、たった一人と巡り合えること。 それは奇跡なんて言葉じゃ、言い表せないくらい、尊いものだと思います。愛し合って、すれ違って、傷つけ合って、離れてしまっても、まるで不可抗力のように、引き寄せられてしまう。日本とタイ、ソウタとカイの国を超えた「強い愛の引力」へ、「Gravity」という楽曲を書き下ろしさせていただきました。 僕たちにとって、とても大切な「ラブソング」が産まれました。劇場で、あなたの心に届く日を、待ち侘びています。 ◆ ◆ ◆ ■森崎ウィンコメント初めて聴かせて頂いた時に、映画『(LOVE SONG)』にぴったりな楽曲だと思いました。人類がどうしても抗うことができない重力。その重力に抗って、それでも愛する人と触れ合いたい。そんな思いが伝わってくるような、まさに、ソウタとカイの心情を表しているような楽曲だと思います。タイトルでもある「Gravity」は、引き寄せ合うという意味がありますが、運命的な2人のまた光り合う運命というのを表現してくれているようで、切なくも希望に満ち溢れた想いが込められた主題歌だと思います。ぜひ、皆さん、たくさん聴いてください! ◆ ◆ ◆ ■向井康二コメント自分の作品に主題歌をいただくのは初めてだったので、とても嬉しかったです。映画を観終わったあと、作品全体をやさしく包んでくれるような心地よさがあり、帰り道に聴くのもぴったりだと思いました。書き下ろしていただいた楽曲には、ソウタとカイの関係性が丁寧に描かれていて、「Gravity(重力)」というタイトルにもふたりが惹かれ合うイメージを感じました。「運命」や「太陽」といった言葉も映画とつながっていて印象的です。この曲がソウタ目線なのか、カイ目線なのか―― ぜひ劇場で確かめてみてください。 ◆ ◆ ◆ ■チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督コメント「Gravity」を初めて聴いた瞬間、歌の世界観に一気に引き込まれ、一瞬で心を奪われました。一度聴いただけなのに、美しいメロディがいつまでも耳から離れず、体中に響き渡るような感覚です。この曲に触れたすべての人が、きっと私と同じように深く感動し、心を揺さぶられるに違いないと確信しました。この曲は、愛が持つ偉大なパワーを感じさせてくれる、まさに珠玉のラブソングです。高鳴る胸の鼓動が音楽とシンクロするようで、幸福感に満たされながら、いつまでも繰り返し聴いていたくなります。楽曲を構成する一つ一つの要素、そのすべてが素晴らしく、心から感動しました。そして何より、この曲は物語の登場人物たちの心情に見事に寄り添い、ラブストーリーをより深く、感動的に完成させてくれる、不可欠な存在だと感じます。この曲が加わることで、作品が描く愛の世界が完璧になります。心に響く、こんなにも素晴らしい楽曲を届けてくださり、本当にありがとうございました。 ◆ ◆ ◆ また、Omoinotakeの海外ライブも新たに発表された。2025年11月・12月に、台北とバンコクでのワンマンライブ<Omoinotake One Man Live in Taipei & Bangkok>の開催が決定している。チケットなど詳細情報は後日発表。 映画『(LOVE SONG)』 2025年10月31日(金)全国公開出演:森崎ウィン 向井康二(Snow Man)ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太 夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 / 筒井真理子 / 及川光博監督・脚本:チャンプ・ウィーラチット・トンジラー「2gether」脚本:吉野主 阿久根知昭音楽:近谷直之劇中曲プロデュース:The TOYS主題歌:Omoinotake「Gravity」(Sony Music Labels)制作プロダクション:KINEMA STUDIO 制作協力:h8 Studio アークエンタテインメント制作幹事・配給:KADOKAWA©2025『(LOVE SONG)』製作委員会公式サイト:movie-lovesong.jp 公式X&Instagram:@movie_lovesong <Omoinotake One Man Live in Taipei& Bangkok> 2025年11月27日(木)台北 Taipei / Zepp […]

