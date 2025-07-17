¡Öºß´ÚÊÆ·³£²Ëü£¸£µ£°£°¿Í°Ý»ý¡×¡¢ÊÆ²¼±¡Ë¡°Æ¤«¤é°ì»þºï½ü¤µ¤ì¤«¤±¤¿
ÊÆÏ¢Ë®²¼±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¤¬Íè²ñ·×Ç¯ÅÙ¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£°·î¡Á£²£°£²£¶Ç¯£¹·î¡Ë¤Î¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡°Æ¡Ê£Î£Ä£Á£Á¡ËÁð°Æ¤«¤é¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸½ºß¤ÎÌó£²Ëü£¸£µ£°£°¿Í¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò´Ý¤´¤Èºï½ü¤·¤¿¸å¡¢ÄÌ²áÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½¤Àµ°Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯´ÖÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ØÏ¢¾ò¹à¤¬º£²ó¤ÎÁð°Æ¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤â¸ò¾ÄºàÎÁ¤È¤ß¤Ê¤¹¥È¥é¥ó¥×À¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£µÆü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Á´ÂÎ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤ÎÃóÎ±µ¬ÌÏ¤òÌÀ¼¨¤¹¤ëÉôÊ¬¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À£Î£Ä£Á£Á½¤Àµ°Æ¤ò¸ýÆ¬ÅêÉ¼¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó²¼±¡µÄ°÷¡Ê¶¦ÏÂ¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤³¤Î½¤Àµ°Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤¬¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÇÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÆ±ÌÁ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µÄ²ñ¤ÎÇ§¼±¡×¤ÈÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿Ìó£²Ëü£¸£µ£°£°¿Í¤ÎÊÆ·³µ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ³ÈÂçÍÞ»ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤ÎÌóÂ«¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁ¶¯²½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ËÊÆµÄ²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿¸½¹Ô¤Î£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÇ¯´Ö°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºß´ÚÊÆ·³µ¬ÌÏ¤Î°Ý»ý¾ò¹à¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö½é¤Îº£·î£±£±Æü¤Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹²¼±¡·³»ö°Ñ°÷Ä¹¡Ê¶¦ÏÂ¡Ë¤¬°Ñ°÷²ñ¤Ë¶¦Í¤·¤¿ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡Áð°Æ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÎË¡°Æ¤Ï¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤Îµ¬ÌÏ°Ý»ý¤ò´Þ¤à´Ú¹ñ´ØÏ¢ÆâÍÆ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¿¥¤¤Ê¤É¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¹ñ¡¹¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬´Ý¤´¤Èºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ºß´ÚÊÆ·³¤Îµ¬ÌÏ¤ò´Þ¤à´Ú¹ñ´ØÏ¢¤Î¹àÌÜ¤¬£±£µÆü¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥óµÄ°÷¤Î½¤Àµ°Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¼¡¸µ¤ÎµÄ²ñ³°¸ò¤ÎÅØÎÏ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢´Ú¹ñ°Ê³°¤ÎÆüËÜ¤Ê¤É¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¹ñ¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢Æ±Æü²¼±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿½¤Àµ°Æ¤Ë¤â°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¾å²¼Î¾±¡¤Î¶¨µÄ²áÄø¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÁÅýÅª¤ËÆ±ÌÁ½Å»ë¤Î»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÆµÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×¼°¤Î¸ÉÎ©¼çµÁ¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢£±£±Æü¤Ë¾å±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿¾å±¡ÈÇ¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¹ñËÉ¸¢¸ÂË¡°Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î·³»öÂÖÀª¤Î½Ì¾®¤äÏ¢¹ç»ÊÎáÉô¤Ø¤ÎÀï»þºîÀïÅýÀ©¸¢¤Î°Ü¾ù¤¬¹ñ±×¤Ë¤«¤Ê¤¦¤È¹ñËÉÄ¹´±¤¬µÄ²ñ¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤ò¶Ø¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤Î½Ì¾®¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ëÁõÃÖ¤È¸«¤ë²ò¼á¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë½Ì¾®¤òÀµÅö²½¤¹¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ìÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤âÆ±»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¹ñËÉÄ¹´±¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºß´ÚÊÆ·³¤Î½Ì¾®¤äÀïºî¸¢°Ü¾ù¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¡ÈÃé¿Ã¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤ä¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤¬¾¸°®¤·¤¿¾å²¼Î¾±¡¤¬°ìÃ×¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡È²ÄÇ½¤À¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢±Ñ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡Ë¤Ï£±£²ÆüÉÕ¤Ç¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥¨¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥³¥ë¥Ó¡¼¼¡´±¡ÊÀ¯ºöÃ´Åö¡Ë¤¬ºÇ¶á¿ô¥«·î´Ö¡¢ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬ÂÐÃæ¸£À©¡Ê¤±¤ó¤»¤¤¡Ë¤Ë½½Ê¬¤Ë¸Æ±þ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡ÖÀïÎ¬Åª½ÀÆðÀ¡×¤òÌ¾Ê¬¤Ëºß´ÚÊÆ·³¤Îµ¬ÌÏ¤äÌò³ä¤òÄ´À°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£