¡Ú»²±¡Áª¡Û½ª¤ï¤ê¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Î¡Ö»ý¤Á¾å¤²ÏÀ¡×¤ËÍîÁªµÄ°÷¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¶¶ËÜ¸µ¼óÁê¤ÎÅ²¤òÆ§¤à¤Î¤«¡©
³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃÆ¤½Ð¤¹»²µÄ±¡Áªµó¡Ê°Ê²¼¡¢»²±¡Áª¡Ë¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¶áÌ¤Íè¤¬¡¢27Ç¯Á°¤Î»²±¡Áª¤ÇÂà¿Ø¤·¤¿¶¶ËÜÎ¶ÂÀÏº»á¤Î»Ñ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤ÀÉ®¼Ô¤¬¶î¤±½Ð¤·¤ÎÀ¯¼£µ¼Ô¤À¤Ã¤¿1989Ç¯7·î¡¢Åö»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ»á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß¤âËº¤ì¡¢¡Ö¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï36µÄÀÊ¡Ê²þÁª69µÄÀÊ¡Ë¡£Áªµó¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚ°æ¤¿¤«»Ò»áÎ¨¤¤¤ë¼Ò²ñÅÞ¤Ë¶þ¤·¤¿¶¶ËÜ»á¤Ï¡¢1996Ç¯1·î¡¢¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¹Ô³×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢¶âÍ»ÉÔ°Â¤È¡Ö¹±µ×¸ºÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Î¥Ö¥ì¤Ç¼ºÂ®¤·¡¢1998Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°Í½Â¬¤Î60µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë44µÄÀÊ¡ÊÄÉ²Ã¸øÇ§1¤ò²Ã¤¨¤Æ45µÄÀÊ¡Ë¤ÈÇÔËÌ¤·¤¿¡£
»²±¡Áª¤Ç¤Î»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¡¢¶¶ËÜ»á¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤ÎÍâÆü¡¢7·î13Æü¤ËÂà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜ»á¤ÈÀÐÇË»á¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¹à¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤â¤ËÀ¯¼£²È¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉô¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½êÂ°¤·¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæÇÉ¡£¤½¤Î¸å¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¹â¤¯¡¢Í×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿¸å¡¢¼óÁê¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¡£¤½¤ì¤Ë±ÊÅÄÄ®¤¤Ã¤Æ¤Î°¦±ì²È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤È¤â¤Ë·ÐºÑÂÐºö¤¬ÉÔÉ¾¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
1998Ç¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¶¶ËÜ»á¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤«¤é11Æü¸å¤Î7·î24Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¡Ê¾®Þ¼·Ã»°»á¡¢³á»³ÀÅÏ»»á¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢7·î30Æü¤Ë¤Ï¾®Þ¼Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¶ËÜ»á¤È»÷¤¿¥ë¡¼¥È¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÐÇË»á¤â¡¢»²±¡Áª¤Çíµ¤¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤òÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¾ðÀªÄ´ºº¤¬ÃÆ¤½Ð¤¹¼«¸ø¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¿ô»ú
É®¼Ô¤ÏËÜ¹Æ¤ò³«É¼Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Áªµó¸å¤ËÌÜ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢É®¼Ô¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë»öÁ°¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÃæÈ×¡¢Ä«Æü¡¢ËèÆü¡¢ÆÉÇä¡¢¶¦Æ±¤Ê¤É¤¬¡Ö¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤Î50µÄÀÊ³ÍÆÀ¤ÏÈùÌ¯¡×¤È¤¹¤ë¿ô»ú¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö²áÈ¾¿ô°Ý»ý¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¸«ÄÌ¤·¤¬´Å¤á¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤è¤ë¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤¹¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÍ½ÁÛ³ÍÆÀµÄÀÊ¤ò¡¢47¡Ê4·î¡Ë¢ª49¡Ê5·î¡Ë¢ª46¡Ê6·î¡Ë¢ª41¡Ê7·î¡Ë¤È²¼Êý½¤Àµ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°Ê²¼¤Ï¡¢³ÆÅÞ¤ÎÍ·Àâ¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡Ö2Ëü±ßÇÛ¤ë¤Î¤ÏÅß¤È¤«¤Ç¤·¤ç¡© ¥Ð¥é¥Þ¥¤À¤·¡¢ÇÛ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÃÙ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ÖÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ë2Ëü±ß¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£²æ¡¹¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÀÇ¶â¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¼¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÀ¯ºö¤Çµß¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ê50ÂåÃËÀÃÄÂÎ¿¦°÷¡Ë
¤â¤Á¤í¤óÁªµó¤Ï³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿1998Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¾¡Í½Â¬¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£µÕ¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¡¢¿·¶½ÀªÎÏ¤Î»²À¯ÅÞ¤ä¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹²Æ¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÌÀ²÷¤Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¸ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¶¦»ºÅÞ¤Î¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢SNS¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÎ¬¤Î¹ªÀÛ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹ñÌ±¤Ë¶Á¤¤¤¿¤«¡¢º£¤ÎÍ¸¢¼Ô¿´Íý¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤«¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¸«¤ë¡£
¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤è¤ë³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ØÁ°¹¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¿Í³À¤¬¤Ç¤¤¿¡£36ÅÙ¤òÄ¶¤¹¹ó½ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂåÉ½¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÄ°½°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¡×¤È¤³¤Ö¤·¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¿Í¡¢·ã¤·¤¯¼ê¤òÃ¡¤¯¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¾ðÀªÄ´ºº¤Ê¤É¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤òÇúÁý¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÄ¾´¶¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤Ï»²±¡Áª¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ë
¡Ö¤³¤Î½©¤Ï¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤À¤Ê¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½°µÄ±¡µÄ°÷¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£Á´¤Æ¤Ï¼«¸ø¤Î³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬50µÄÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ê1¡Ë¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾ÄÅù¤â¤¢¤êÀÐÇË»á¤ÏÂ³Åê¡£
¡Ê2¡Ë¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤ºÏ¢Î©ÁÈ¤ßÂØ¤¨
ÄÉ²Ã¸øÇ§¤·¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤Ë¼ã´³Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼«¸ø¹ñ¡¢¼«¸ø°Ý¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»²À¯ÅÞ¤â²Ã¤ï¤Ã¤ÆÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨ÏÀµÄ¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¼«¸ø¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÇÂçÏ¢Î©
Âè1ÅÞ¤ÈÂè2ÅÞ¤ÇÂçÏ¢Î©¡£Î©·û¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤È¶â´ÇÈÄ¤ò²¼¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Åù¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Î©·û¤Ï¡ÖÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î°ìÂÎ²þ³×¡×¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê4¡ËÎ©·û¤òÃæ¿´¤ËÌîÅÞÏ¢Î©
²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÂÐÎ©ÅÀ¤òÊú¤¨¡¢¼Â¸½¤Ïº¤Æñ¤«¡£
¡Ê5¡Ë¼«Ì±ÂçÇÔ¤ÇÀÐÇË»á¼Ç¤
¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÂçÉý¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤»´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÐÇË»á¤ÎÂà¿Ø¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ÏÉÔ²ÄÈò¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ì±¤Ï¿·ÁíºÛ¤òÁª¤Ó¡¢¹ñ²ñ¤Ç¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¡£
¾åµ¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ê2¡Ë¤«¤é¡Ê5¡Ë¤Ï¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥±¡¼¥¹¤âÀÐÇË»á¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢²¾¤ËÂà¿ØÉ½ÌÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á°½Ò¤·¤¿¶¶ËÜÆâ³Õ¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ã»¤¤´ü´Ö¤ÇÁíºÛÁªµó¡Ê1998Ç¯¤Ï¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î½°»²¹ñ²ñµÄ°÷¡ÜÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¤ÇÅêÉ¼¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤ªËßµÙ¤ßÁ°¤Î8·î8Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿·ÁíºÛ¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÁíºÛ¤¬¡¢½°»²Î¾±¡¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÅöÁª¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â»Ä¤ë¡£¤â¤·ÌîÅÞ¤¬¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ç°ìËÜ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢½°»²¤Ç°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢Î¾±¡¶¨µÄ²ñ¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÌîÅÄ»á¤¬¼óÁê¤ËÊÖ¤êºé¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤Þ¤À¡ÖÆ¬¤ÎÂÎÁà¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¸ø¤ÎµÄÀÊ¤·¤À¤¤¤Ç¡¢¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê50µÄÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤¤ÅÙ¹ç¤¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¼«Ì±¤¬ÉÁ¤¯½©¤ÎÁíÁªµó
ÀÐÇË»á¤¬Â³Åê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½©¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï²¿¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤º¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤¹¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÎÅÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¸Â¤êÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤ÏµîÇ¯10·î27Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç¥¬¥é¥¬¥é¥Ý¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½©¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤à¤·¤í¡¢½°±¡Áª¡¢ÅìµþÅÔµÄÁª¡¢»²±¡Áª¤ÈÉé¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿ÀÐÇË»á°Ê³°¤Î¡Ö´é¡×¤ÇÀï¤¦¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸å·Ñ¤ÎÁíºÛÁª¤Ó¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤é¤¬½ÐÇÏ¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬¿·ÁíºÛ¡¢¿·¼óÁê¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÍîÁªÃæ¤ÎÁ°µÄ°÷¤«¤é¶½Ì£¿¼¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÇÉÕµ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÖÉé¤±¤¿¤éÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¹ß¤ê¤ë¤Ù¤¤À¤è¤Í¡£¾®Àô¿·ÁíºÛ¡© ¤½¤ì¤Ï·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¸õÊä¼Ô¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤Ã¤Á¤ß¤Á¡¢½©¤ÏÁªµó¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×(¼«Ì±ÅÞ¡¦ÍîÁªÃæ¤ÎÁ°½°µÄ±¡µÄ°÷)
¡Ö¤¿¤À¤Í¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¹â°Â´Ø¡¢Á°¤Î¾ì½ê¤Ç6¾¡9ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»°Ìò¡Ê¾®·ë¡Ë¤«¤é´ÙÍî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡© Â¾¤ÎÎÏ»Î¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç°ÛÎã¤Î»ÄÎ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÉ±ÒÈñÁý³ÛÍ×µáÌäÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤¤Éé¤±¤Ê¤é¡¢º£¤Ï¹ßÈÄ¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Æ¯¤¯¤«¤â¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
²Ì¤¿¤·¤ÆÀÐÇË»á¤Ï¡¢Áªµó¤ÎÂçÀª¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸å¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Á¤¯¤·¤ç¡¼¡×¤È¶«¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ¡¢»²±¡Áª¤Ç¤Ï³ÆÅÞ¤¬¥¹¥ë¡¼¡Ä¤½¤Î¥¦¥é¤Ç¡¢»³Èø»ÖºùÎ¤»á¤¬±éÀâ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¤Î¤³¤È¡×